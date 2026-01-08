Израиль начал обстрел складов "Хезболлы" на юге Ливана

Армия обороны Израиля начала новые атаки на склады шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана: как пояснили в пресс-службе израильского оборонного ведомства, их причиной стало нарушение мирных договоренностей.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит новые атаки по целям шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана: как отметили израильские военные, их причиной стали нарушения договоренностей о прекращении огня.

"В ответ на продолжающиеся нарушения "Хезболлы" договоренностей о прекращении огня ЦАХАЛ начала наносить удары по его инфраструктуре на юге Ливана. Некоторое время назад были атакованы склады, использовавшиеся для хранения оружия, на нескольких военных объектах..."

- пресс-служба ЦАХАЛ

В последние месяцы "Хезболла" активно работала на этих объектах, а это не что иное, как крупное нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном, отметили в пресс-службе израильской армии, передает РИА Новости.

Пару дней назад армия Ливана отчиталась о том, что завершила первый этап плана по передаче вооружений "Хезболлы" под контроль государства, однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что усилия ливанских властей по разоружению движения все же недостаточны, после чего пресс-секретарь Армии обороны на арабском языке Авихай Эдри предупредил жителей деревни Кафр-Хуты о новой волне атак ЦАХАЛ по объектам движения, сосредоточенным в этом районе Ливана.