Иран поддержал Венесуэлу в противостоянии США

Главы МИД Ирана и Венесуэлы в ходе телефонной беседы обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Карибском бассейне, также глава иранского внешнеполитического ведомства осудил агрессивный подход США.

Темой телефонной беседы глав министерств иностранных дел ИРИ Аббаса Аракчи и Венесуэлы Ивана Хил Пинто, прошедшей накануне, стали двусторонние отношения, а также последние события в регионе Карибского бассейна, сообщили в иранском внешнеполитическом ведомстве сегодня.

Аракчи осудил агрессивный подход США в отношении Венесуэлы и других независимых развивающихся стран Западного полушария, назвав угрозы применения силы против этой страны как явное нарушение фундаментальных принципов Устава ООН и императивных норм международного права, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Глава МИД Ирана в беседе отметил: ответственность по защите принципов и целей ООН перед лицом агрессивной односторонней политики США лежит на мировом сообществе.

Министр иностранных дел Венесуэлы поблагодарил иранского коллегу за принципиальную позицию Тегерана и отметил важность укрепления его стратегических отношений с Каракасом.

Напомним, ранее мы писали о том, что Каракас обратился к Тегерану за политической поддержкой на фоне начала военной операции США "Южное копье", которая может затронуть территорию Венесуэлы. Причем речь шла именно о политической, а не военной поддержке: Венесуэла обсуждала возможность политического содействия исламской республики в этом вопросе, рассказали в МИД Ирана.