Венесуэла обратилась к Ирану за помощью

Каракас обратился к Тегерану за политической поддержкой на фоне начала военной операции США "Южное копье", которая может затронуть территорию Венесуэлы.

Власти Венесуэлы ищут поддержки у Ирана на фоне начала военной операции США "Южное копье" против наркокартелей. Как отметили в дипведомстве Ирана, речь идет о политической поддержке, а не военной помощи.

"Венесуэла не просила Иран о военной помощи (в ситуации с угрозами со стороны США - ред.), но обсуждала возможность политического содействия исламской республики (в этом вопросе - ред.)"

– источник в МИД Ирана

Источник РИА Новости в МИД Ирана не сообщил о решении Тегерана по этому вопросу.

Напомним, что Вашингтон объявил о начале военной операции "Южное копье" против наркокартелей, которая стала продолжением морских ударов США по судам у берегов Венесуэлы. Ранее лидер США Дональд Трамп отметился рядом жестких высказываний в адрес Николаса Мадуро.