В Иране планируют опреснять воду из Персидского залива

Иран рассматривает вариант снабжения Тегерана опресненной водой из Персидского залива. Планируется строительство трех крупных станций опреснения на юге страны.

В Иране продолжают искать пути решения проблемы водоснабжения, которая вызвана катастрофической засухой. В качестве возможного варианта рассматривается опреснение воды из Персидского залива, однако власти страны считают это крайней мерой, сообщил глава Минэнерго ИРИ Аббас Алиабади.

Как отметил глава ведомства, опресненная вода может быть использована для снабжения Тегерана, однако такой проект потребует значительных трат из бюджета из-за большого расстояния от берегов Персидского залива до столицы страны.

Глава Минэнерго отметил, что приоритетной целью является постройка комплексов опреснения воды в Чахбехаре, Бендер-Аббасе и Хузестане, планируется привлечение частных инвестиций.

Отметим, что опреснение морской воды активно развивается в Саудовской Аравии. В стране расположена одна из самых мощных станций в мире Шуайба 3, которая дает более 1 млн кубометров воды в сутки.