Захват танкера в Персидском заливе подтвердили в Иране

В КСИР Ирана подтвердили появившуюся в СМИ информацию о задержании в Персидском заливе судна с нефтью. Инцидент случился накануне рано утром.

Утром 14 ноября военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана задержали нефтяной танкер, плывший под флагом

Маршалловых Островов. Соответствующую информацию подтвердили в самой военной структуре.

Захват судна произошел в Персидском заливе.

"Вчера утром, в 07:30, после того как судебные органы выдали ордер на арест груза нефтяного танкера с названием Talara под флагом Маршалловых Островов, военнослужащие ВМС КСИР отследили его перемещения и задержали"

– КСИР ИРИ

Судно, направлявшееся в Сингапур, перевозило примерно 30 тыс тонн нефтепродуктов.

В КСИР подчеркнули, что проверили документацию и выяснили, что танкер нарушает иранское законодательство.