Вестник Кавказа

Иран захватил танкер в Ормузском проливе

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Задержанный в пятницу Ираном танкер перевозил нефть. Он направлялся в Сингапур из Объединенных Арабских Эмиратов.

Иран осуществил в Ормузском проливе захват нефтяного танкера под флагом Маршалловых Островов. Об этом сообщают информированные источники.

Инцидент случился 14 ноября с судном, следовавшим из Аджмана (ОАЭ) в Сингапур.

"Чиновник США заявил, что Иран захватил танкер под флагом Маршалловых островов, когда он совершал плавание через Ормузский пролив"

– Associated Press

За происходящим наблюдал беспилотник ВМС Соединенных Штатов MQ-4C Triton.

По данным охранной фирмы Ambrey, в перехвате судна участвовали три катера. В Управлении морских торговых операций Великобритании отмечали, что танкер заставили повернуть в территориальные воды Ирана.

Причины задержания танкера на данный момент неизвестны.

