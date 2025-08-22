Иран захватил танкер в Ормузском проливе

Задержанный в пятницу Ираном танкер перевозил нефть. Он направлялся в Сингапур из Объединенных Арабских Эмиратов.
Иран осуществил в Ормузском проливе захват нефтяного танкера под флагом Маршалловых Островов. Об этом сообщают информированные источники.
Инцидент случился 14 ноября с судном, следовавшим из Аджмана (ОАЭ) в Сингапур.
"Чиновник США заявил, что Иран захватил танкер под флагом Маршалловых островов, когда он совершал плавание через Ормузский пролив"
– Associated Press
За происходящим наблюдал беспилотник ВМС Соединенных Штатов MQ-4C Triton.
По данным охранной фирмы Ambrey, в перехвате судна участвовали три катера. В Управлении морских торговых операций Великобритании отмечали, что танкер заставили повернуть в территориальные воды Ирана.
Причины задержания танкера на данный момент неизвестны.