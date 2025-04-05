День Победы в 1945 году: как отмечали окончание войны в СССР, Европе и США

Капитуляция Германии в мае 1945 года положила конец Второй мировой войне в Европе и Великой Отечественной войне на территории Советского Союза. За годы войны в мире погибло более 75 млн человек, около 3% населения земли. Более трети погибших - советские граждане: две трети мирного населения и треть военных. Расскажем, как праздновали Победу в 1945 году.

Колоссальная жертва десятков миллионов людей, в том числе и тех, кто в результате войны остались инвалидами, не была напрасной: май 1945 года ознаменовал конец мировому конфликту, продолжавшемуся долгих 6 лет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первый День победы в СССР

Штурм Берлина, финальная часть наступательной Берлинской операции, завершился 2 мая, тогда же жители СССР узнали по радио о том, что нацистский режим сокрушен, а значит объявление победы случится совсем скоро. С каждым новым взятым городом ликование в стране нарастало, и все ждали величайшего события: новости об окончании войны.

80 лет назад самым первым источником информации было радио, и в первые майские дни 1945 года многие звонили на радиостанцию в Москве, чтобы узнать, когда готовиться к торжеству. Накануне Дня победы, 7 мая, Германия подписала капитуляцию в Реймсе, которую не приняли в Советском союзе, поэтому в ночь на 9 мая в побеждённом Берлине состоялась еще одна церемония подписания капитуляции Германии, завершившаяся в 00:43 по Москве.

О радиовещании в ночь с 8 на 9 мая объявили заранее, поэтому советские граждане понимали, к чему всё идёт. В 02:10 по московскому времени СССР узнал, что война завершена: об этом объявил диктор Юрий Левитан. Кроме новости о Победе, он также сообщил, что 9 мая - Праздник Победы. В ту ночь и весь следующий день на всей территории Советского Союза народ ликовал: люди будили друг друга, чтобы поздравить, накрывали праздничные столы, выходили на улицы, танцевали, обнимались и чествовали тех, кто успел вернуться с фронта. Завершилось первое 9 мая в СССР грандиозным салютом над Красной площадью: из тысячи орудий были даны 30 залпов, а с самолётов были сброшены цветные ракеты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первый День Победы в Великобритании

Новости о капитуляции Германии дошли до Великобритании 7 мая, и тысячи граждан страны вышли на улицы городов, чтобы поприветствовать окончание войны и разгром нацистской Германии. Десятки тысяч человек собрались в центре Лондона, где гуляния продолжались до полуночи. Изначально, британский премьер-министр Уинстон Черчилль и король Великобритании Георг VI хотели объявить Днём победы 7 мая, однако последовав примеру США, выбрали днём торжества 8 мая. В этот день народные гуляния продолжились: люди делились друг с другом едой, которая выдавалась по карточкам и чествовали героев, вернувшихся с войны. Днём Черчилль обратился к гражданам страны по радио, напомнив, что сейчас страна может позволить себе лишь короткий миг радости, поскольку впереди еще борьба с Японией. В ночь с 8 на 9 мая Букингемский дворец впервые с 1939 года (начала Второй мировой войны) был освещён прожекторами, а в небе над собором Святого Павла с помощью прожектора была выведена гигантская буква V (Victory - победа).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первый День Победы во Франции

Франция первой узнала о завершении Второй мировой войны: в городе Реймс, 150 километрах от Парижа, Германия официально сдалась советским войскам и силам союзников. В тот же день в Париже начались массовые гуляния: тысячи людей проходили под Триумфальной аркой, размахивая флагами союзников, распевая песни и ликуя. Следующий день, 8 мая, стал Днем окончания Второй мировой войны. В три часа дня в каждой церкви по всей Франции зазвенели колокола, ознаменовав конец шестилетнего конфликта. 8 и 9 мая были объявлены во Франции выходными, и люди праздновали, несмотря на то, что во многих городах страны продолжались бои с оставшимися силами нацистской Германии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первый День Победы в США

США, в отличие от СССР и Европы, отмечали первый День Победы над нацистской Германией более скромно. Жители больших городов, в том числе Нью-Йорка, собирались на центральных площадях, чтобы запечатлеть в памяти знаменательное событие, торжественные мероприятия тоже проводились. Однако их размах был ограниченным, поскольку в стране продолжался траур по президенту Франклину Рузвельту, умершему 12 апреля 1945 года. Кроме того, президент Гарри Трумэн, обращаясь к нации в День Победы, напомнил, что победа одержана лишь наполовину, и еще немало усилий придётся приложить, чтобы сокрушить вражескую Японию.