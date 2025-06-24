История отношений США и Ирана: от операции “Богомол” до убийства Сулеймани

Американо-иранские отношения - это десятилетия взаимного недоверия, перемежающиеся хрупкими попытками диалога; историческая тень иностранного вмешательства, борьба за региональное влияние и спор вокруг ядерной программы. Расскажем об истории отношений между США и Ираном с конца 1980-х годов по 2020 год.

Что происходило между США и Ираном с 1988 по 2020 годы?

1988: “Богомол” и трагедия над Персидским заливом

После того как в апреле американский фрегат подорвался на иранской мине в Ормузском проливе, ВМС США начали ответную операцию "Богомол", уничтожив две иранские нефтяные платформы и потопив фрегат. В июле американский ракетный крейсер вторгся в иранские территориальные воды и выпустил ракету по гражданскому авиалайнеру Iran Air, следовавшему в Дубай из Бендер-Аббаса. Погибли все 290 человек на борту.

Считается, что самолет был ошибочно идентифицирован как истребитель F-14. Однако США не принесли официальных извинений и не признали юридической ответственности, но в 1996 году по решению Международного суда ООН выплатили семьям погибших $61.8 млн в качестве ex gratia (без признания вины) компенсации.

1992-1997: ужесточение санкционного режима

1992: Конгресс США принимает "Акт о нераспространении вооружений для Ирана и Ирака", санкционирующий наказание за поставки товаров/технологий, способствующих созданию ОМУ и передовых вооружений.

1995: Президент Билл Клинтон издает исполнительные указы, вводящие полный запрет для американских компаний на торговлю и инвестиции в Иран, а также заморозку иранских активов в США.

1996: Конгресс США принимает "Акт о санкциях против Ирана и Ливии", направленный против иностранных компаний, инвестирующих более $20 млн в год в развитие иранского нефтегазового сектора. Санкции автоматически продлевались и действовали десятилетиями.

1997-2000: короткая нормализация отношений

Май 1997: Избрание реформиста Мохаммада Хатами президентом Ирана. Клинтон называет это "обнадеживающим" событием.

2000: Госсекретарь Мадлен Олбрайт признала ключевую роль ЦРУ в госперевороте 1953 года и "близорукость" послевоенной политики США в регионе. Было объявлено о смягчении некоторых санкций и разморозке части активов. Неприятие инициативы консервативными кругами Ирана.

2001-2002: от сотрудничества к "Оси зла"

После терактов 11 сентября 2001 между США и Ираном были установлены неофициальные каналы связи для координации борьбы против "Талибана" (ранее движение было запрещено в РФ).

Январь 2002: Президент Джордж Буш включает Иран в число стран, представляющих собой "ось зла", обвиняя в поддержке терроризма. Это вызывает возмущение в Иране и сводит на нет сотрудничество после теракта.

Август 2002: Иранская оппозиционная группа раскрывает информацию о секретных ядерных объектах Ирана - обогатительном заводе в Натанзе и тяжеловодном реакторе в Араке.

Конец 2002: МАГАТЭ подтверждает наличие в Иране объектов по обогащению урана. Иран настаивает на исключительно мирном характере программы.

2003-2006: тупик переговоров, Ахмадинежад и санкции

2003: МАГАТЭ объявляет об обнаружении следов высокообогащенного урана на иранских объектах. Иран временно приостанавливает обогащение. Но в 2005 году к власти приходит ультраконсерватор Махмуд Ахмадинежад, а Иран возобновляет обогащение урана.

2006: Ахмадинежад направляет длинное письмо Бушу с критикой политики США, но без конкретных предложений по ядерной сделке. Иран отказывается замедлять программу обогащения. Санкции ООН, США и ЕС (замораживание активов, запрет на поставки технологий, ограничения для банков) приводят к обвалу иранской валюты.

2009: Обама и новые разоблачения

Январь: Инаугурация Барака Обамы, он предлагает Ирану "протянутую руку" при условии "разжатого кулака" и прозрачности ядерной программы.

Инаугурация Барака Обамы, он предлагает Ирану "протянутую руку" при условии "разжатого кулака" и прозрачности ядерной программы. Сентябрь: Иран уведомляет МАГАТЭ о строительстве второго завода по обогащению урана в Фордо. США, Великобритания и Франция публично обвиняют Иран в сокрытии объекта.

2009-2013: тупик, санкции и тайные переговоры

Ядерные переговоры между Ираном и "шестеркой" (P5+1: США, РФ, КНР, Великобритания, Франция, Германия) фактически заходят в тупик.

2011-2012: Введение сокрушительных санкций США и ЕС против иранской нефтяной отрасли и ЦБ Ирана. Экспорт иранской нефти резко падает, экономика входит в глубокую рецессию.

2013: Активизация секретных американо-иранских переговоров (в основном в Омане) по ядерной проблеме.

2013-2015: Рухани и СВПД

Июнь 2013: Хасана Рухани избирают президентом Ирана. В сентябре он проводит первый телефонный разговор между президентом США и Ирана за более чем 30 лет.

Ноябрь 2013: Иран и "шестерка" подписывают Совместный план действий - промежуточное соглашение. Иран замораживает ключевые элементы ядерной программы в обмен на частичное и временное смягчение санкций.

Июль 2015: Заключение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Резкое сокращение числа центрифуг, вывоз 98% обогащенного урана, переделка реактора в Араке, усиленный контроль МАГАТЭ. Поэтапное снятие с ИРИ санкций ООН, США и ЕС.

2016 год: снятие санкций

В январе Иран освобождает 10 американских моряков, оказавшихся в иранских территориальных водах, а также 5 американцев в обмен на помилование 7 иранцев. МАГАТЭ подтверждает выполнение Ираном стартовых обязательств по СВПД. США и ЕС снимают ядерные санкции.

2017-2018: Трамп и разрыв СВПД

Май 2017: На первом зарубежном визите в Эр-Рияд новый президент США Дональд Трамп обвиняет Иран в финансировании "глобальной волны терроризма". До этого он запретил въезд в США на 3 месяца гражданам семи стран с мусульманским большинством, включая Иран. Иран назвал запрет оскорблением исламского мира и ответил испытанием баллистической ракеты, что вновь обострило напряженность между двумя странами.

Май 2018: Трамп объявляет о выходе из СВПД и восстановлении всех отмененных санкций ("максимальное давление"). По его словам, сделка не ограничила баллистическую программу Ирана и агрессию в регионе. Иран ответил увеличением объемов обогащения урана.

2019: эскалация в Персидском заливе

США официально вносят КСИР в список "иностранных террористических организаций". Через год после выхода Вашингтона из СВПД Иран объявляет о поэтапном сокращении своих обязательств по сделке (накопление обогащенного урана сверх лимитов, повышение уровня обогащения). Происходит серия атак на нефтяные танкеры в Оманском заливе (Фуджейра, Ормузский пролив). США и союзники возлагают ответственность на Иран.

Июнь: Иранские ПВО сбивают американский БПЛА над Ормузским проливом. Именно тогда Трамп одобрил, а затем все-таки отменил ответные удары за 10 минут до начала (из-за прогнозируемых жертв среди гражданских).

Сентябрь: Атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco в Хурайсе (Саудовская Аравия). США и саудиты обвиняют Иран.

Декабрь: Во время атаки на базу США в Ирак погибает американский подрядчик. США наносят ответные удары по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла". Штурм проиранскими ополченцами территории посольства США в Багдаде.

2020: Убийство Сулеймани и крах СВПД

Американские БПЛА нанесли удар по кортежу у багдадского аэропорта, убив генерала Касема Сулеймани и иранского военного деятеля Абу Махди аль-Мухандиса. Иран официально заявляет об отказе от всех ограничений СВПД и клянется "жестоко отомстить" за Сулеймани. Через несколько дней Иран ответил ударами по базам США в Ираке.