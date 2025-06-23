Хронология отношений США и Ирана: от переворота 1953 года до “Ирангейта”

В минувшую субботу по приказу президента США Дональда Трампа по основным ядерным объектам Ирана были нанесены авиаудары. "Полуночный молот" стал первым случаем с провального "Орлиного когтя" 1980 года, когда США задействовали свои силы для операции на территории страны. Расскажем о противостоянии между США и Ираном с 1950-х годов до середины 1980-х годов.

В Иране осудили американские атаки как "преступные", предупредив о последствиях, за которые, по словам МИД ИРИ, США понесут полную ответственность. Иран ответил атакой на несколько американских баз на Ближнем Востоке. Пока фокус переместился обратно на конфликт Ирана с Израилем: после установления режима прекращения огня утром перемирие было нарушено обеими сторонами.

Удары США по Ирану ознаменовали новый виток напряженности в американо-иранских отношениях. Взаимная политическая неприязнь уходит корнями в середину прошлого века, включая политическое вмешательство США в государственные дела Ирана, контроль над нефтяными ресурсами страны, подозрение Ирана в стремлении обладать ядерным оружием и расширение влияния обеих стран на Ближнем Востоке.

В чем суть конфликта США и Ирана?

Разногласия между двумя государствами берут начало в организации США и Великобританией госпереворота 1953 года, когда был свергнут премьер-министр Ирана Мохаммед Мосаддык, а шах Мохаммед Реза Пехлеви, симпатизировавший Западу, вернулся на трон. Со времен Исламской революции 1979 года, возглавленной аятоллой Рухоллой Хомейни, когда был свергнут уже Пехлеви, Иран продолжает оставаться ключевым противником США на Ближнем Востоке.

С тех пор между сторонами возникли разногласия по ряду проблем, включая ядерную программу Ирана, его поддержку региональных прокси-групп и вмешательство США в политические процессы. После того как в США санкционировали нанесение ударов, которые нанесли ущерб главным объектам иранской ядерной программы, напряженность между США и Исламской Республикой достигла своего пика за последние годы.

Что происходило между США и Ираном с 1953 по 1984 годы?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

1953 год

В 1951 году в Иране произошло событие, которое имело серьезные последствия для экономики страны. Парламент принял решение о национализации нефтяной промышленности, которая с начала века находилась под контролем Великобритании через Англо-иранскую нефтяную компанию (АИНК). Это решение привело привело к бойкоту иранской нефти и экономическому кризису. Через два года ЦРУ в координации с Великобританией организовало госпереворот для свержения Мосаддыка и возвращения к власти ранее свергнутого монарха Пехлеви. Иностранное вмешательство вызвало глубокое возмущение и подпитывало антиамериканские настроения в Иране.

1954 год

В 1954 году Пехлеви подписал соглашение между иранским правительством и международным нефтяным консорциумом, в который вошли американские, британские, французские и голландские нефтяные компании. Этот консорциум получил 40% собственности в иранской нефтяной промышленности на 25 лет.

1957 год

В рамках инициативы "мирного атома" президента США Дуайта Эйзенхауэра Пехлеви подписал в марте с США договор о мирном использовании ядерной энергии. Это заложило основу ядерной программы Ирана, впоследствии США поставляли обогащенный уран в качестве топлива вплоть до Иранской революции 1979 года, также предоставив реактор.

1960 год

Пять нефтедобывающих стран Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла создали ОПЕК, чтобы бросить вызов западному доминированию на мировом нефтяном рынке и вернуть контроль над своими ресурсами. К 1970-м годам стремительно растущие прибыли ОПЕК дали ей значительные рычаги воздействия на западные экономики, а важность Ирана для США в качестве союзника возросла.

1972 год

Президент США Ричард Никсон посетил Иран, чтобы попросить Пехлеви помочь в защите интересов безопасности США на Ближнем Востоке. Тогда Иран получил право на закупку неядерных систем вооружений, что расширило военные возможности страны.

1979 год

Хотя американо-иранские отношения укреплялись, многие иранцы сопротивлялись западному влиянию. Часть протестующих выступала против авторитарного правления Пехлеви, при этом исламисты отвергали его программу модернизации. Широкомасштабные беспорядки в конечном итоге вынудили шахиншаха сбежать в США, из изгнания продолжительностью 14 лет в страну вернулся аятолла Хомейни, возглавив образованную Исламскую Республику Иран.

1980 год

После отъезда шаха студенты захватили американское посольство в иранской столице и удерживали 52 американцев в заложниках в течение 444 дней. Они требовали экстрадиции шаха для суда за "преступления против иранского народа". Весной США осуществили неудачную попытку освободить заложников. В итоге заложники были освобождены в начале 1981 года по Алжирским соглашениям, подписанным после инаугурации Рональда Рейгана в 1981 году. В рамках сделки США обязались не вмешиваться в политику Ирана. В ответ Америка разорвала дипломатические связи с ИРИ, установленные еще в 1983 году, и ввела против ИРИ санкции. Вражда между государствами обострилась, когда США поддержали Ирак после того, как Саддам Хусейн решил вторгнуться в Иран в 1980 году, что вылилось в восьмилетний вооруженный конфликт.

1983 год

В Ливане подверглись нападению казармы американских морских пехотинцев, в результате чего скончался 241 военнослужащий, что привело к выводу американских войск из Бейрута. В атаке США обвиняли ливанскую "Хезболлу" - группировку, которую поддерживает Иран.

1984 год

Госдепартамент США объявил Иран государством-спонсором терроризма после серии диверсионных акций в Ливане. При этом американская администрация тайно продолжала искать пути налаживания связей с Ираном в надежде на возвращение американских заложников, которых, как считается, удерживала в Ливане "Хезболла", в том числе тайно поставлялось оружие. Когда это стало известно, разразился крупный скандал, известный как "Ирангейт".