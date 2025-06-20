Почему США против Ирана: отношения 2025, война, переговоры, Израиль

США атаковали Иран в ночь на 22 июня. Каковы отношения между Ираном и США? Как завершились переговоры США и Ирана по ядерной сделке? Из-за чего начался конфликт между Ираном и Израилем в 2025 году? Почему США и Иран враждуют в 2025 году?

Отношения между Ираном и США были разорваны после победы Исламской революции в Иране в 1979 году. Штаты опасаются иранской ядерной программы и уже много лет оказывают санкционное давление на страну. В 2025 году это привело к вступлению Вашингтона в конфликт Ирана и Израиля.

Отношения Ирана и США

Дипломатические или консульские отношения между Ираном и США отсутствуют с 1980 года. Произошедшая в 1979 году в стране Исламская революция привела не только к свержению монархии и династии Пехлеви, а также приходу к власти шиитских религиозных деятелей, но и разрыву связей с Вашингтоном. Точкой невозврата в отношениях между государствами стал захват сотрудников американского посольства в Тегеране в 1980 году.

С того же времени исламский Иран находится под санкционным давлением со стороны США. Более того, за 45 лет к ограничениям против Тегерана присоединились и страны Евросоюза, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, Израиль, Швейцария. Кроме того, антииранские санкции введены на уровне ООН. Большая часть ограничений введена из-за ядерной программы Ирана.

Именно ядерный вопрос является ключевым камнем преткновения в отношениях между странами. Штаты неоднократно говорили, что Иран использует атом для создания ядерного оружия. Кроме того, США обвиняют Иран в финансировании и поддержке терроризма и нарушении прав человека. Тегеран тоже обвинял Вашингтон в "террористической политике" и поддержке Израиля в конфликте с Палестиной.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Период улучшения связей, длившийся с 2013 по 2017 годы, начался с приходом на пост президента Ирана Хасана Рухани, который говорил о готовности к открытому обсуждения самых сложных вопросов с Западом. Более того, в сентябре 2013 года впервые за 34 года состоялся телефонный разговор между президентами Ирана и США. Тегеран также поддержал подписанный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). С приходом Дональда Трампа к власти в США в 2017 году потепление в отношениях закончилось, а в следующем году Штаты вовсе вышли из СВПД. Иран, в свою очередь, приостановил выполнение двух пунктов сделки.

Президентство Трампа в отношениях между Тегераном и Вашингтоном сопровождалось не только санкциями, но и ракетными ударами. Так, в январе 2020 году США ликвидировали главу спецподразделения "Аль-Кудс" и КСИР генерала Казема Сулеймани. В ответ Иран ударил по военным объектам США в Ираке.

Таким образом, отношения между исламским Ираном и США на протяжении 45 лет характеризуются как враждебные, с высокой напряженностью и недоверием. Штаты регулярно выражают беспокойство в связи с иранской ядерной программой, а также обвиняют Иран в нарушении прав человека и поддержке терроризма. Небольшое потепление в отношениях в середине 10-х годов XXI века закончилось новыми требованиями и санкциями в отношении Тегерана и выходом из США из сделки. Дипотношения между государствами отсутствуют до сих пор.

Переговоры США и Ирана по ядерной сделке

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом США и Иран начали непрямые переговоры по ядерной сделке. Первый раунд состоялся 12 апреля в Омане. В общей сложности стороны провели пять раундов, последний из них прошел 23 мая в Риме.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на заверения Тегерана и Вашингтона о том, что переговоры протекали в позитивном ключе, а Трамп и вовсе говорил о достижении прогресса, стороны так и не пришли к соглашению. Очередной (шестой) раунд переговоров между США и Ираном должен был состояться 15 июня, но был отменен после атаки Израиля на военные и ядерные объекты Ирана 13 июня.

Из-за чего начался конфликт Ирана и Израиля в 2025 году?

13 июня 2025 года Израиль объявил о начале операции "Восходящий лев" против Ирана. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные и военные объекты в различных городах Исламской Республики.

Как заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, операция была начата из-за иранской ядерной программы, которую следует остановить. Он добавил, что Израиль намерен нанести ущерб ядерной инфраструктуре Ирана и его военному потенциалу.

© Фото: ЦАХАЛ

Однако Иран ответил ударами по территории Израиля. Вечером 13 июня Тегеран объявил о начале операции "Истинное обещание-3" и запустил в сторону еврейского государства сотни беспилотников и ракет.

По разным данным, жертвами конфликта Ирана и Израиля уже стали сотни человек, еще тысячи получили различные ранения. Стороны продолжают обмениваться ракетными ударами, о завершении противостояния речи в настоящее время не идет.

Почему США и Иран враждуют в 2025 году?

В ночь на воскресенье, 22 июня, американские ВВС атаковали Иран. Вашингтон, используя стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы, нанес удары по ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо.

О возможном вовлечении США в конфликт между Ираном и Израилем говорилось с первого дня начала противостояния. Больше недели иранская и американская стороны заявляли, что участие США в атаках со стороны Израиля вероятно. Более того, такой вопрос Трамп обсуждал с Советом нацбезопасности Штатов.

Причина атаки США на Иран все та же – иранская ядерная программа. Вашингтон после заявлений, что переговоры и дипломатия не помогли, принялся за решение данного вопроса военным путем. В Штатах неоднократно утверждали, что давали Тегерану шансы, но сейчас слишком поздно что-то менять.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что касается ядерных объектов, то США говорят об уничтожении всей иранской программы. В свою очередь, Иран сообщает, что основные объекты были перенесены в безопасное место до ударов США.

Тегеран также пообещал ответить на действия Вашингтона. Так, Тегеран собирается закрыть Ормузский пролив. Днем 23 июня от источников стало известно об ударах по базе США в Сирии. В тот же день вечером ВС Ирана нанесли ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Однако Доха заявила, что все ракеты были перехвачены, и никто не пострадал. Более того, база была эвакуирована заранее, так как иранская сторона сама предупредила о готовящемся ударе.