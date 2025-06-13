Кому и зачем нужна смена режима в Иране?

Кому выгодно происходящее на Ближнем Востоке, на самом ли деле Иран угроза и каковы шансы на смену режима в Иране - рассказываем в нашем материале.

Два обращения Нетаньяху

13 июня, почти сразу после удара Израиля по Ирану, министерство премьера опубликовало видео, в котором Биньямин Нетаньяху объясняет причины ”Восходящий лев”. В ходе своего 7-минутного выступления Нетаньяху заявил, что борьба ведется не против народа Ирана, а против режима, причем граждан ИРИ вскоре ждет освобождение, подобное тому, что произошло в Ливане и Сирии, после чего две страны, Израиль и Иран, вновь свяжут дружеские отношения, как когда-то в прошлом.

Во втором видео под названием ”Обращение премьер-министра Биньямина Нетаньяху к народу Ирана”, опубликованном министерством спустя почти 20 часов после первого, Нетаньяху уточняет, что власть в Иране сейчас как никогда слаба, а для иранского народа пришло время бросить вызов руководству страны.

Кому выгодна смена власти в Иране?

В 2007 году, в разгар Иракской войны (США вторглись в страну с целью сменить правительство Саддама Хусейна), Стивен Зунес, американский эксперт по ближневосточной политике, внешней политике США и невооруженным гражданским протестам, написал, что смена режима в Иране посредством вторжения и оккупации, как то произошло в Ираке в 2003 году, больше Вашингтоном не рассматривается, в первую очередь, из-за значительных размеров страны: она в три раза больше, чем соседний Ирак и куда более труднопроходимая. Как пишет Зунес, по мнению американских неоконсерваторов, гораздо более реализуемый вариант - авиаудары по правительственным, ядерным и военным объектам, которые настолько ослабят власть, что дадут возможность политическим оппонентам выступить против руководства страны.

Кто и когда пытался сменить режим в Иране?

В прошлом веке смена власти в государстве при участии внешних игроков произошла трижды:

в 1921 году Великобритания помогла Резе-шаху Пехлеви захватить власть в Иране и добиться последующего свержения династии Каджаров из-за опасений возможного влияния Советской России на страну, а также для обеспечения доступа к иранским нефтяным ресурсам, обнаруженным в начале века; в 1941 году Великобритания сменила Резу Пехлеви на его сына, более прозападно настроенного Мохаммада Резу Пехлеви из-за опасений, что Иран станет союзником Германии и перекроет доступ к своим нефтяным ресурсам; в 1953 году США организовали военный переворот в Иране с целью отстранения от власти премьер-министра Мохаммеда Мосаддыка, попытавшегося национализировать нефтегазовый сектор страны. В результате нефтяная промышленность оказалась под контролем американских и британских компаний.

Зачем нужна смена власти в Иране?

Геополитические причины

С 1953 по 1979 годы Иран был государством-клиентом США. После Исламской Революции 1979 и разрыва отношений с Америкой, Иран задался целью стать важным региональным игроком среди других ближневосточных государств, политика которых во многом определялась связями с Вашингтоном. Кроме того, Тегеран за годы существования Исламской Республики сблизился с Россией и Китаем - двумя государствами, которые США считает угрозой своим национальным интересам. В данном контексте смена режима и большая лояльность Западу предоставляет возможности для укрепления его авторитета и власти как на Ближнем Востоке, так и за его пределами.

Экономические выгоды

После смены режима и войны в Ираке контроль над нефтяными ресурсами страны во многом перешёл западным компаниям, которые занимаются разработкой и добычей углеводородов. Не исключено, что в случае со сменой режима в Иране доступ к его ресурсам, четвертым в мире по объему нефти и вторым - по объёму газа, тоже откроется для внешних игроков. При более лояльном режиме в Иране также будет устранена опасность блокировки Ормузского пролива, через который около 90% нефти региона поставляется по всему миру, в том числе и в США.

Стратегическое преимущество

Несмотря на многолетние санкции, у Ирана - сильная армия и военные возможности. По состоянию на 2025 год, страна на 16 месте в Рейтинге военной мощи стран мира. Более того, по этому показателю Исламская Республика Иран - вторая после Израиля в регионе Ближнего Востока. Смена режима означала бы устранение угрозы как для Тель-Авива, так и для многочисленных американских баз, расположенных в регионе.

Произойдет ли в Иране смена режима?

Смена режима в Иране на фоне военного вмешательства маловероятна: в такие моменты жители страны, напротив, больше стремятся объединиться вокруг руководства с тем, чтобы дать отпор противнику. Однако как будут развиваться события дальше, предсказать сложно, как из-за непростой геополитической конъюнктуры, так и из-за относительной беспрецедентности масштабов нынешней эскалации.