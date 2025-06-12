На грани пропасти: второй день прямой войны между Израилем и Ираном

Михаил Богданов

Беспрецедентная военная операция Израиля «Восстающий лев», стартовавшая 13 июня, перевернула правила игры на Ближнем Востоке. Удары по ядерным объектам, командованию КСИР и ученым вызвали ответный ракетный шквал Ирана. Расскажем о ключевых аспектах кризиса по состоянию на 14 июня.

Потери и разрушения

При ударах по Тегерану, Исфахану и Тебризу погибли 78 человек, 329 ранены, включая мирных жителей. Разрушены жилые комплексы для военных в районе Чамран (Тегеран), повреждены инфраструктурные объекты.

Из Израиля приходят сведения о 4 погибших гражданских, еще 172 ранены. Система ПРО «Железный купол» перехватила 90% иранских ракет, но несколько ударов достигли Минобороны и авиабаз.

© Фото: ЦАХАЛ

Напомним, Израиль добился существенных результатов в уничтожении иранских элит. Ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, глава Генштаба Мохаммад Багери, 6 ведущих ядерных физиков.

Также поврежден завод по обогащению урана в Натанзе — зафиксирована утечка радиации. Хотя данные по этому вопросу разнятся.

Позиция Азербайджана

Азербайджан не позволит использовать свою территорию силам какой-либо другой страны против третьей, в том числе против «соседнего и дружественного Ирана». Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил иранскому коллеге Аббасу Аракчи во время телефонных переговоров. Баку проявил сдержанность, и ее причины объяснимы:

В случае эскалации конфликта между Ираном и Израилем Азербайджану грозит волна беженцев.

Блокада Ормузского пролива ударит по нефтяным поставкам из Каспия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Геополитические расклады требуют аккуратности от всех игроков в регионе, включая Азербайджан.

Последствия для региона: эффект домино

Моментальное влияние происходящего на себе испытало сразу несколько сфер.

Экономика

Цены на нефть выросли на 18%. Глава германской ассоциации торговли предупредил:

Блокада Ормуза — катастрофа для Запада.

Безопасность

Иордания, Ливан и Сирия закрыли воздушное пространство. Рейсы Air India перенаправлены в Вену и Шарджу; маршруты Мумбаи–Нью-Йорк парализованы.

Туризм

Иерусалим и Тегеран стали зонами риска. Отели Израиля фиксируют 85% отмен бронирований.

© Фото: ЦАХАЛ

Возможен ли диалог?

Вопрос прямых переговоров Тегерана и Вашингтона на сегодняшний день как минимум поставлен на паузу. Встреча США–Иран в Омане 15 июня отменена из-за гибели иранской делегации.

Папа Римский Лев XIV призвал к «уважительному диалогу».

Демонстрируют готовность взять на себя роль миротворца и США, правда, с оговорками. По мнению американской администрации, Иран - в проигрышной позиции. Дональд Трамп заявил:

Удары в 10 раз сильнее, чем ожидал Иран. Он должен сесть за стол переговоров.

В экспертном сообществе разных стран не утихают предупреждения о развязывании кибервойны. Предполагается, что Иран может сместить фокус на атаки через «Хезболлу» и хакерские группы, избегая прямых столкновений. Однако прямых подтверждений этим посылам пока нет.

Громкие заявления

Грозная риторика от иранских властей пока не смягчается.

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи:

Израиль пожалеет о своем поступке. Мы дадим ответ, который сотрет их с лица земли

Президент Масуд Пезешкиан:

Наш ответ был сильным и мудрым. Дверь для дипломатии не закрыта, но агрессия не останется безнаказанной

Генерал Абулфазл Шикорчи (КСИР):

Будем бить до покаяния сионистов. Эра символического возмездия окончена.

Но перерастут ли слова в решительные действия Тегерана?

Мухаммад Хасан Канъан, глава Арабской национальной партии и бывший депутат израильского кнессета, заявил, что нынешние события между Израилем и Ираном представляют собой непростое испытание, несущее огромную угрозу всему региону и, возможно, глобальной ситуации:

Действия Израиля в Иране вынудили Иран дать чрезвычайно жесткий ответ. Этот ответ нанес значительный ущерб израильской территории, затронув как инфраструктуру, так и население. В течение этих двух дней произошел полный паралич всей экономической, социальной и образовательной жизни внутри Израиля. Школы, университеты, работа остановились, на улицах не было движения. Это обернулось для Израиля огромными экономическими потерями

Он подчеркнул, что иранский ответ был ожидаем, так как ни одно уважающее себя государство не может не отреагировать на произошедшие бомбардировки. Израильская атака нанесла серьезный урон и повредила некоторые иранские объекты.

Однако странно, что Иран не предвидел эту атаку заранее и не был к ней готов. В отличие от Израиля, который, нанося удар по Ирану, понимал, что получит ответный удар

— Канъан

Эксперт пояснил, что, несмотря на американскую и европейскую поддержку, Иран не может позволить себе молчать перед лицом агрессии и должен дать Израилю предельно жесткий ответ, отплатив той же монетой.

Касаясь сценариев ближайшего будущего, он указал, что ситуация остается сложной и опасной, выразив надежду на ее скорейшее завершение:

Эта война может омрачить глобальную политическую атмосферу и позволит некоторым странам предпринять военные действия, что создаст угрозу безопасности региона и мира, если ситуация сохранится в нынешнем виде

© Фото: ЦАХАЛ

Будут ли ядерные удары?

Израиль не добился главного — ядерная программа Ирана уцелела. По данным источников, у Тегерана есть 400 кг урана, обогащенного до 60% — этого хватит на 10 бомб. После ударов вероятность выхода Ирана из ДНЯО и создания оружия выросла до 70%.

Не исключен пока и худший сценарий – обмен тактическими ядерными ударами. Если Иран атакует израильский ядерный центр Димону, ответ не заставит себя ждать.

Пока ЦАХАЛ готовится к новым ударам, а Иран клянется в отмщении, мир наблюдает за самым опасным противостоянием с 1979 года.