Юрий Бочаров: Израиль достиг своих целей, конфликт вошел в контролируемую паузу

Политтехнолог Юрий Бочарова проанализировал для "Вестника Кавказа" итоги и перспективы израильской операции "Восходящий лев". Он подчеркнул, что тактические и оперативные цели достигнуты полностью, стратегическая цель ликвидации ядерного потенциала Ирана – на 80-90%, что позволяет ожидать перехода ирано-израильского конфликта в "замороженную" фазу.

Военная операция Израиля "Восходящий лев" является одной из самых успешных и масштабных в истории Еврейского государства – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал политтехнолог Юрий Бочаров, подводя предварительные итоги первых полутора дней ирано-израильского конфликта.

Чего добился Израиль?

В первую очередь он обратил внимание на уникальной операции: в ней были синхронизированы заранее проработанные действия ЦАХАЛ, ВВС и МОССАДа, операция проводилась по сверхточным разведывательным данным с молниеносной скоростью. Впечатляют сами масштабы атаки – это был удар в глубокий тыл Ирана, с максимальным расстоянием до целей более 1,8 тыс км, причем израильские силы не имели существенных потерь и по-прежнему сохраняют военную инициативу.

Юрий Бочаров указал на достижение всех ключевых целей "Восходящего льва": крупнейший ядерный комплекс Ирана в Натанзе, где обогащается уран, получил опасные повреждения; разрушены штабы КСИР в Тегеране и Ширазе, убито командование иранских войск и главные эксперты иранской ядерной программы; ликвидированы пусковые установки, предназначены для запуска баллистических ракет по Израилю, и склады с этими ракетами; обезврежены системы ПВО в западных и северо-западных провинциях Исламской Республики.

Таким образом, Иран был обезоружен и в средствах нападения на Израиль, и в средствах обороны. Когда же иранская сторона утром запустила беспилотники, все они были уничтожены, часть – над территорией Иордании, что показало не только военно-техническое превосходство Еврейского государство, но и степень проработанности операции "Восходящий лев", в которую были заложены планы не только атаки на иранские цели, но и надежной обороны во время ответных ударов. Иными словами, тактические и оперативные задачи выполнены на 100%.

Юрий Бочаров подчеркнул, что в первый же день на 80-90% была реализована стратегическая цель атаки на Иран – недопущение получения Исламской Республикой атомной бомбы. Разрушены важнейшие производственные и логистические узлы иранской ядерной программы. Солидарность мирового сообщества в том, что Тегеран ни в коем случае не должен стать ядерной державой, обеспечило международную легитимность "Восходящего льва", о чем можно судить по реакции на военную операцию других государств.

Как показал себя Иран?

Поскольку вечерний запуск иранских баллистических ракет был 100% ожидаемым, Израиль встретил его во всеоружии, и из-за крепкой эшелонированной обороны ответ Ирана оказался весьма ограниченным и даже неубедительным, отметил Юрий Бочаров, указав на демонстративный характер контратаки. Массированный запуск был по большей части нацелен на мирный Тель-Авив – это была попытка нанести удар по имиджу Израиля, а не по его военным объектам.

Из порядка 200 ракет не более 15 достигли воздушного пространства над Тель-Авивом, остальные были сбиты противоракетной обороной Еврейского государства – "Железным куполом", поражающим низковысотные цели, и тяжелыми комплексами "Хец" и "Праща Давида". Единицы упали на город и привели к локальным разрушениям, в том числе жилых домов и автомобилей. Поскольку население было заранее перемещено в противоракетные укрытия, пострадали несколько десятков человек, по больше части задетых обломками сбитых ракет. Стратегическая инфраструктура Израиля осталась в целости, мировое сообщество увидело возможности ЦАХАЛ по обороне от массированных ракетных ударов.

В итоге Иран лишь показал решимость воевать с Израилем, при этом ответные удары были плохо скоординированы и не имели поддержки прокси-сил ни с севера (Ливан), ни с юга (сектор Газа) – сказалась гибель командующих и общая дезорганизация после авианалета. Окончательно прояснилась неспособность Тегерана противостоять современным военным технологиям: ни одна стратегическая цель иранского руководства не была достигнута, подготовка к удару велась весь день в условиях де-факто паралича высшего командования.

Что будет дальше?

По оценке Юрия Бочарова, продолжительность ирано-израильского конфликта во многом будет зависеть от того, сможет ли Иран быстро сорганизовать собственные вооруженные силы и прокси-силы на соседних с Израилем территориях. Также необходимо выяснить, будут ли внешние игроки оказывать существенное дипломатическое давление на Тель-Авив. Пока что конфликт вошел в стадию контролируемой паузы: войска Израиля и Ирана в высокой степени боеготовности, но активных боевых действий нет.

От Тегерана, понимающего, что в прямом боестолкновении он проигрывает, стоит ожидать тактики экономического и геополитического давления, причем не на Израиль, а на весь Ближний Восток. Связано это прежде всего с неспособностью иранских властей найти союзников в мусульманском мире – те же страны Персидского залива совершенно не хотят, чтобы Иран становился ядерной державой. Поэтому от призывов объединения против Израиля Тегеран теперь перейдет к угрозам: он может перекрыть Ормузский пролив, остановив один из крупнейших маршрутов экспорта нефти, если ему не помогут в противостоянии с Израилем.

Таким образом, конфликт переходит в многоуровневый режим, когда боевые действия становятся только одним из направлений противостояния. Теперь к нему добавятся: хакерские атаки на объекты стратегической инфраструктуры Израиля; активизация иранских прокси в Ираке, Сирии и Йемене; прямой шантаж региона возможностью энергетической блокады Ормузского пролива; обращение во все связанные с регионом международные организации, включая ООН и МАГАТЭ.

Поскольку Израиль достиг своих целей, он продолжит придерживаться стратегии превентивных ударов: если в Иране появятся новые угрозы израильской безопасности, они будут уничтожены. За Израилем на 100% остается военная инициатива, и у него не стало меньше способности быстро отрабатывать политические риски.

В связи с этим ожидается один из двух сценариев дальнейшего развития ирано-израильского конфликта: эскалация в более широкий региональный конфликт с участием других государств либо приостановка боевых действий с обеих сторон и возвращение противостояния в сферы дипломатии, экономики и кибербезопасности, заключил Юрий Бочаров.