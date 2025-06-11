Вестник Кавказа

Папа Римский призвал Иран и Израиль к ответственности и здравому смыслу

Площадь Святого Петра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Римско-католической церкви выступил с мирным призывом на фоне конфликта Ирана и Израиля.

Папа Римский Лев XIV выступил с заявлением на фоне военного конфликта Ирана и Израиля, призвав Тегеран и Тель-Авив к ответственности и здравому смыслу. 

"В эти дни поступают новости, которые вызывают большую тревогу: серьезно ухудшилась ситуация в Иране и Израиле. В такой тонкий момент я хотел бы настоятельно возобновить призыв к ответственности и здравому смыслу"

– Папа Римский Лев XIV

Глава Римско-католической церкви заявил, что ядерная безопасность должна достигаться дипломатическим путем, а страны не должны угрожать друг другу. Понтифик отметил важность сохранения возможностей для примирения. 

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня нанес ракетные удары по целям в Иране. Тегеран ответил ударами по территории Израиля.

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