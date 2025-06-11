Папа Римский призвал Иран и Израиль к ответственности и здравому смыслу

Глава Римско-католической церкви выступил с мирным призывом на фоне конфликта Ирана и Израиля.

Папа Римский Лев XIV выступил с заявлением на фоне военного конфликта Ирана и Израиля, призвав Тегеран и Тель-Авив к ответственности и здравому смыслу.

"В эти дни поступают новости, которые вызывают большую тревогу: серьезно ухудшилась ситуация в Иране и Израиле. В такой тонкий момент я хотел бы настоятельно возобновить призыв к ответственности и здравому смыслу"

– Папа Римский Лев XIV

Глава Римско-католической церкви заявил, что ядерная безопасность должна достигаться дипломатическим путем, а страны не должны угрожать друг другу. Понтифик отметил важность сохранения возможностей для примирения.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня нанес ракетные удары по целям в Иране. Тегеран ответил ударами по территории Израиля.