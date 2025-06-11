В ЦАХАЛ заявили о ликвидации ключевых ядерщиков Ирана

Израиль обезглавил ядерную программу Ирана: ЦАХАЛ отчитался об устранении ключевых специалистов.
Израильская армия (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации девяти ключевых ядерщиков Ирана, которые отвечали за ядерную программу страны.
"ВВС Израиля в начале операции "Народ как лев" ликвидировали девять ведущих ученых и экспертов, которые продвигали программу ядерного оружия иранского режима. Удар стал возможен благодаря точным данным, собранным разведывательным управлением"
– ЦАХАЛ
Сообщается, что специалисты обладали "многолетним опытом" в области ядерных разработок.
Напомним, что Израиль подверг ударам подземный завод по обогащению урана Фордо, а также объект ядерной программы в Исфахане.