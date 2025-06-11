Вестник Кавказа

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации ключевых ядерщиков Ирана

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации ключевых ядерщиков Ирана
© Фото: пресс-служба ЦАХАЛ
Израиль обезглавил ядерную программу Ирана: ЦАХАЛ отчитался об устранении ключевых специалистов.

Израильская армия (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации девяти ключевых ядерщиков Ирана, которые отвечали за ядерную программу страны. 

"ВВС Израиля в начале операции "Народ как лев" ликвидировали девять ведущих ученых и экспертов, которые продвигали программу ядерного оружия иранского режима. Удар стал возможен благодаря точным данным, собранным разведывательным управлением"

– ЦАХАЛ 

Сообщается, что специалисты обладали "многолетним опытом" в области ядерных разработок.  

Напомним, что Израиль подверг ударам подземный завод по обогащению урана Фордо, а также объект ядерной программы в Исфахане.

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