Вестник Кавказа

В Иране заявили об отсутствии утечек опасных веществ на заводе Фордо

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Подземный завод Фордо в Иране получил незначительные повреждения, все оборудование из поврежденных секций предприятия вывезли.

Специалисты зафиксировали незначительный ущерб после израильского удара по заводу по обогащению урана Фордо, утечек опасных веществ не выявлено. Об этом заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. 

"Существенного ущерба не было, угрозы утечек опасных веществ нет"

– Бехруз Камальванди

Согласно информации Камальванди, все важное оборудование из поврежденных секций завода было эвакуировано. 

Отметим, что Израиль также нанес удары по заводу по обогащению урана в Исфахане.

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