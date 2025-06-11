Иран пока не планирует выходить из переговоров с США по атому

Тегеран обвиняет в США в причастности к атакам по территории Ирана, однако решения о выходе из переговоров по атому с Вашингтоном пока не принял.

В Тегеране заявили, что пока не приняли окончательного решения по выходу из ядерной сделки с США в свете запланированного на 15 июня раунда переговоров с Вашингтоном. Об этом сообщил глава МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Пока неясно, какое решение мы примем в воскресенье по этому поводу"

– Эсмаил Багаи

Вместе с тем в Тегеране заявили, что дипломатические усилия становятся бессмысленными. Глава иранской дипломатии упрекнул Вашингтон в двойной игре. По словам Багаи, США не могут одновременно вести дипломатический диалог и помогать Израилю совершать военные удары по Ирану.

"Вы не можете говорить о переговорах и одновременно координировать действия, позволяя (...) атаковать территорию Ирана"

– Эсмаил Багаи

Ранее СМИ сообщали, что Тегеран принял решение о выходе из переговоров с США на фоне военных ударов Израиля.