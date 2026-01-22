Огненный шторм в Персидском заливе: Армада Трампа и кибервойна

Михаил Богданов

Наращивание американской мощи у берегов Ирана сопровождается тонкой атакой на общественное сознание.

Слова, произнесенные на борту президентского самолета, часто имеют вес, сравнимый с официальными заявлениями. Но когда Дональд Трамп почти небрежно бросает фразу об «армаде» и «большой силе», направляющейся к Ирану, мир замирает. Это – отражение беспрецедентного и стремительного наращивания американской военной мощи в акватории Персидского залива. За этим стоят сухие, тревожные цифры и факты.

Флот как аргумент: логика устрашения

Авианосец USS Abraham Lincoln – это плавучий аэродром, несущий до 90 летательных аппаратов, командный центр и символ глобального доминирования США. Его направление в регион, как сообщается, связано с защитой Израиля от потенциальных иранских ударов. Однако ключевая деталь раскрывает более глубокую тревогу Пентагона: отсрочка удара на прошлой неделе была вызвана опасениями за безопасность американских баз. Теперь эти опасения призвана нейтрализовать авианосная ударная группа.

Но и это не все. Более 10 стратегических танкеров-заправщиков KC-135, вылетевших из США, – красноречивое дополнение. Это «воздушные заправки», которые резко увеличивают радиус действия и продолжительность патрулирования палубной авиации, бомбардировщиков и разведчиков. Всё говорит о подготовке к возможной длительной и интенсивной воздушной кампании.

Стратегия «двойного удара»: военная мощь и война нервов

Действия Трампа балансируют на грани между демонстрацией силы и осторожностью. Однако его заявления – лишь видимая часть айсберга. Как отмечают иранские эксперты, такие сообщения сами по себе становятся мощным оружием в гибридной войне. Специалисты по безопасности считают, что эти сообщения превратились в эффективное оружие:

чрезвычайная скорость распространения в киберпространстве, что затрудняет их контроль для органов безопасности, их глубокое психологическое воздействие на коллективное сознание общества.

Эти провокационные сообщения в условиях экономического и социального кризиса могут стать искрой, превращающей законные протесты в незаконные беспорядки. Мы видим стратегию «двойного удара»: военное сжатие тисков и целенаправленная атака на психологическую устойчивость иранского общества. Это подтверждает и мнение пожелавшего остаться неизвестным эксперта в области кибербезопасности для портала Al-Alam:

Сообщения Трампа не только имеют политическую цель, но и являются частью тщательного плана, направленного на поражение коллективной психики иранцев. Эта стратегия основана на глубоком понимании коллективной психологии и уязвимых точек общества

Армада создает физическую угрозу, а заявления – чувство неизбежности и осады, расшатывая общество изнутри.

Ответ Тегерана

В ответ на приближение USS Abraham Lincoln иранское командование не стало распыляться на общие угрозы. Тегеран адресовал четкие предупреждения соседним странам — Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции и Оману, — заявив, что в случае ударов США по Ирану все американские базы в этих странах будут атакованы. Особо вероятной целью названа крупнейшая в регионе авиабаза США Аль-Удейд в Катаре, которая уже подвергалась ударам в прошлом году.

Это классическая стратегия Тегерана: сделать стоимость конфликта для США неприемлемо высокой, угрожая не только флоту, но и стабильности ключевых союзников Вашингтона в регионе. Высокопоставленные иранские командиры уже открыто заявляют, что «все интересы, базы и центры влияния США» станут «законными целями», а КСИР держит «палец на курке».

Тень над Ормузским проливом

Главный козырь Ирана — контроль над Ормузским проливом, узкой артерией, через которую проходит около 30% мирового морского трафика нефти. Аналитики связывают риск перекрытия пролива с возможной американской интервенцией. Хотя способность Ирана надолго заблокировать его под вопросом из-за присутствия ВМС США, даже временное нарушение судоходства или атаки на танкеры вызовут мгновенный шок на глобальных рынках. По оценкам экспертов, это может привести к скачку цен на нефть на $10-20 за баррель. Такие опасения уже вызвали рост котировок после заявлений Трампа.

Таким образом, любой удар по Ирану автоматически становится ударом по мировой экономике, что служит для Тегерана мощным сдерживающим фактором.

Гибридная и психологическая контратака

Иран не ограничится конвенциональными методами. Администрация Трампа рассматривает возможность кибератак против Ирана, но и Тегеран обладает значительными возможностями в этой сфере. Можно ожидать атак на критическую инфраструктуру, энергетические сети и объекты дезинформационных кампаний. Параллельно Иран усиливает психологическое давление. В эфире государственного телевидения демонстрируются ударные беспилотники, а в адрес Израиля — ключевого союзника США — звучат угрозы на иврите:

Мы ближе к вам, чем вы думаете

Это создает эффект «кольца огня», заставляя Вашингтон отвлекать ресурсы на защиту интересов своих партнеров.