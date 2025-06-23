Ирано-израильский конфликт 2025: что произошло за 12 дней войны?

13 июня на Ближнем Востоке начался очередной виток ирано-израильского конфликта, по масштабам и угрозам превосходящий всё то, что было раньше. Рассказываем, как разворачивались события 12 дней войны между Израилем и Ираном.

С чего начался конфликт между Ираном и Израилем?

Если говорить простыми словами, причина конфликта Израиля и Ирана в 2025 году - ядерная угроза со стороны Ирана. Ядерного оружия у ИРИ на данный момент нет, однако, по мнению руководства США и Израиля, страна на пороге его создания. Раньше ядерную программу Ирана контролировала сделка, СВПД, заключенная с мировыми державами, в том числе Вашингтоном, а инспекцию на ядерных объектах проводило МАГАТЭ. В 2018 года Трамп в одностороннем порядке вышел из сделки, Иран, соответственно, продолжил развитие своей программы исключительно, по словам руководства, мирного атома.

В 2025 году Дональд Трамп, вернувшись в кресло президента попытался восстановить СВПД на своих условиях, от которых отказался Иран. В апреле лидер Белого дома пригрозил подвергнуть Иран бомбардировке за нежелание договариваться. К началу лета 2025 сделку после многочисленных раундов переговоров заключить так и не удалось, и Израиль, который боится Ирана и его ядерного потенциала, нанёс первые удары по стране 13 июня.

13 июня 2025 года - Начало войны

Рано утром Израиль после многочисленных угроз атаковать Иран совершил авианалёт на страну. К 7 утра (по израильскому и московскому времени) Военно-воздушные силы Израиля посредством 200 истребителей сбросили более 300 снарядов на 100 иранских целей, включая ядерные и ракетные объекты, а также завод по обогащению урана в Натанзе. Нетаньяху заявил, что операция ”Восходящий лев” необходима, поскольку Иран - экзистенциальная угроза для Израиля. В самом Израиле был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В ответ Иран запустил в сторону Израиля ракеты и дронов. Большинство из них были сбиты.

Позднее Израиль нанес удары по ядерным объектам Фордо и Исфахан, а также авиабазам Хамадан и Тебриз. Системы ПВО Ирана были преднамеренно саботированы израильскими спецслужбами.

Международное сообщество, в том числе ООН, МАГАТЭ, НАТО, ближневосточные государства, Китай, Россия, ЕС, Великобритания, Япония, Австралия и Африканский союз выразили свою обеспокоенность и призвали стороны воздержаться от дальнейшей эскалации.

В результате ударов Израиля по Ирану погибли Хоссейн Салами - главнокомандующий КСИР; Мохаммад Багери - начальник Генштаба ВС Ирана, а также другие высокопоставленные военные и ученые-ядерщики.

Иран в ответ на атаку Израиля предупредил о ”жестоком наказании”, которое вскоре последует, сообщив о начале операции ”Правдивое обещание 3”

Что произошло 14 июня 2025

Рано утром Израиль вновь атаковал Иран, города Тегеран и Исфахан. В результате атаки погибли два генерала КСИР: Голамреза Мехраби и Мехди Раббани. По сообщениям, почти 20 из 31 иранской провинции подверглись атаке со стороны Израиля. Вечером Израиль вновь атаковал Иран, в том числе поразив нефте- и газохранилища на северо-западе Тегерана.

Иран отправил в сторону Израиля десятки ракет, многие из которых были перехвачены с помощью американских систем. Лишь несколько снарядов долетели до Тель-Авива. Ночью того же дня Тегеран осуществил вторую волну ударов по северной части Израиля.

Что произошло 15 июня 2025 года

Стороны продолжили обмениваться ударами. Ирану удалось поразить порт в Хайфе, а Израилю - здание МИДа Ирана, военную базу в Исфахане и самолет-заправщик в аэропорту Мешхед.

Иран и Израиль закрыли свое воздушное пространство и аэропорты.

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, заявил, что у Тегерана есть ”твёрдые доказательства” поддержки Израиля со стороны США.

Израильский лидер Биньямин Нетаньяху сообщил, что проинформировал Дональда Трампа о готовящейся атаке на Иран.

Трамп призвал Тегеран не наносить удары по целям США в регионе и не исключил прямого участие своей страны в ближневосточном конфликте.

Что произошло 16 июня 2025 года

На четвертый день ирано-израильского конфликта 2025 Израиль продолжил наносить удары по Ирану, в том числе по столице, Тегерану. Атаке подверглось здание государственного телеканала и больница в городе Керманшах.

В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и Хайфу.

В Ормузском проливе резко возросло количество электронных помех, мешающих работе систем навигации коммерческих судов, проходящих через воды региона.

МАГАТЭ не исключило возможность радиоактивного заражения на ядерном объекте в Натанзе после израильских ударов по нему.

Большинство стран региона отменили часть рейсов, а часть перенесли на более поздние даты из-за эскалации между Ираном и Израилем.

Пакистан закрыл все пограничные переходы с Ираном на неопределенный период.

Нетаньяху не исключил возможность нанесения удара по верховному лидеру Ирана, аятолле Али Хаменеи, заявив, что это приведёт к завершению конфликта.

Трамп на саммите G-7 призвал Иран к деэскалации, пока еще не слишком поздно.

Что произошло 17 июня 2025 года

Израиль атаковал центральные и западные провинции Ирана, а также Тегеран, заявив, что ему удалось поразить более 10 ракетных объектов и хранилищ.

В ответ Иран ударил по северному Израилю и Тель-Авиву, намереваясь поразить израильские военные базы.

Более 600 граждан России, Германии, Испании, Италии, Румынии и США покинули Иран, перейдя в соседний Азербайджан.

Трамп сообщил, что ”иранское небо полностью под контролем”, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент ”предпримет действия, чтобы положить конец обогащению урана Ираном”.

Россия выразила готовность выступить посредником в переговорах между конфликтующими сторонами и осудила продолжающиеся удары Израиля по Ирану.

Йеменские хуситы заявили о том, что помогут любому арабскому или мусульманскому государству, в том числе Тегерану против израильской агрессии.

Что произошло 18 июня 2025 года

Израиль атаковал Тегеран, провинцию Исфахан и другие регионы Ирана на протяжении всего дня, заявив, что ему удалось поразить 40 целей.

Иран в рамках ответных ударов впервые использовал баллистические ракеты ”Саджил”.

Министерство связи Ирана временно отключило доступ к Интернету, чтобы ”не дать врагу запугать наших граждан”.

Али Хаменеи впервые с начала войны с Израилем обратился к народу, заявив, что если США вмешаются, то их ждут ”серьёзные последствия”.

Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за поддержку в защите израильского неба, назвав его ”великим другом Государства Израиль”.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова сыграть конструктивную роль в разрешении кризиса.

Франция и ЕС обсудили возможные варианты завершения конфликта.

Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ”неопровержимыми доказательствами прямого вмешательства США”.

Стало известно, что МАГАТЭ не нашло ни единого доказательства работы Ирана над созданием ядерного оружия.

Что произошло 19 июня 2025 года

Израиль нанес удар по Натанзу, а иранская ракета долетала до больницы в Беэр-Шеве на севере Израиля. Несколько взрывов прогремело также в Тель-Авиве и Иерусалиме.

Израиль заявил, что разрушил штаб-квартиру управления внутренней безопасности в Тегеране.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп в ближайшие две недели примет решение об участии США в ирано-израильской войн.

Турция усилила меры безопасности на границе с Ираном.

Али Хаменеи в одной из соцсетей написал, что участие США в конфликте означает слабость ”сионистского режима”, а министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил уничтожить Хаменеи.

Биньямин Нетаньяху заявил, что смена режима в Иране не самоцель, но могла бы стать результатом текущего противостояния.

Что произошло 20 июня 2025 года

Ночью Израиль поразил десятки военных объектов по всему Ирану. В ответ Иран запустил ракеты по израильским военным базам.

В Тегеране, Исфахане, Ширазе и других городах Исламской Республики прошли многочисленные протесты против Израиля.

Трамп заявил, что Израиль хорошо справляется с ведением военных действий, в отличие от Ирана, и он, возможно, поддержит перемирие между двумя ближневосточными странами.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что единственный способ положить конец ирано-израильскому конфликту, это отказ Израиля от воздушных налётов на Иран.

Владимир Путин заявил, что решение по ирано-израильскому конфликту может быть найдено.

Совбез ООН провел встречу по конфликту на Ближнем Востоке. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам встречи заявил, что ирано-израильский конфликт может окончательно выйти из-под контроля, поэтому нужно дать шанс мирному урегулированию.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал воздержаться от ударов по ядерным объектам Ирана.

Ряд европейских стран, а также Австралия, временно закрыли свои посольства в Тегеране.

Что произошло 21 июня 2025 года

На 9-й день конфликта Израиль нанёс удар по ключевому ядерному объекту в Исфахане. МАГАТЭ заявило, что цех по производству центрифуг был разрушен, между тем следов радиоактивного заражения обнаружено не было. Также были атакованы другие города и объекты Исламской Республики. В ответ Иран запустил дроны по Израилю, которому удалось сбить 40 из них.

В результате израильской атаки погибли 5 высокопоставленных военных КСИР.

Индия эвакуировала всех своих граждан из Ирана.

На саммите Организации исламского сотрудничества министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США участвовали в израильских атаках с самого первого дня.

22 июня 2025 года - Атака США на Иран

Утром 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил о поражении трёх ключевых ядерных объектов Ирана американскими военными. В ответ Аббас Аракчи заявил, что Вашингтон пересек ”очень большую красную линию”.

Организация по атомной энергии Ирана заявила, что атака на Фордо, Натанз и Исфахан нарушает международное законодательство, в том числе Договор о нераспространении ядерного оружия.

В ответ на американские удары Иран совершил атаку на Израиль, поразив 10 целей.

Члены американской Демократической партии раскритиковали Трампа за атаку США на Иран.

Совбез ООН провёл экстренное заседание после американских ударов по Ирану, вновь призвав стороны к прекращению огня.

Китай осудил действия США, напомнив, что безопасность ядерных объектов гарантирована МАГАТЭ.

Саудовская Аравия, Катар, Омана и ОАЭ выразили глубокую обеспокоенность происходящим.

Премьер-министр Великобритании поддержал США, заявив, что американская атака снизила угрозу, исходящую от ядерной программы Тегерана.

23 июня 2025 года - Атака Ирана на военную базу США в Катаре

Иран нанес удары по крупнейшей базе США на Ближнем Востоке - Аль-Удейд в Катаре.

Бахрейн, Кувейт и Катар закрыли своё воздушное пространство.

Израиль атаковал тюрьму Эвин в Тегеране, а также другие объекты, расположенные в столице ИРИ.

Дональд Трамп через свою социальную сеть Truth объявил о том, что Израиль и Иран договорились о перемирии, которое наступит в течение 24 часов, после чего официально завершится война.

Госсекретарь США Марко Рубио призвал Китай помочь сдержать Иран от возможной блокировки Ормузского пролива, а Трамп обратился к министерству энергетики США с сообщением: ”Бури, детка, бури. Момент настал”.

Война между Ираном и Израилем завершилась или нет?

24 июня Биньямин Нетаньяху согласился на перемирие, Иран тоже сообщил, что перемирие началось. Однако уже днём обе стороны нарушили режим прекращения огня. Тегеран отмечает, что не доверяет Израилю и в любой момент готов дать ответ на враждебные действия, а израильское военное руководство заявляет, что кампания против Ирана еще не завершена.

Сколько человек погибло за время ирано-израильского конфликта?

С иранской стороны погибло 610 человек, из них 49 женщин и 13 детей. Более 4740 человек были ранены. В Израиле погибло 29 человек, более 3200 было ранено.