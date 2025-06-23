Как война Израиля и США с Ираном сказалась на мировой политике?

Иран выстоял, Израиль не добился поставленных целей, а Трамп умыл руки.

Спустя 10 дней ирано-израильского военного конфликта президент США Дональд Трамп вечером 23 июня объявил о нежелании Вашингтона продолжать участвовать в боевых действиях. Это произошло достаточно неожиданно и, возможно, не в самый подходящий момент - в этот день иранские вооруженные силы нанесли удар по крупнейшей военной базе Соединенных Штатов в регионе, по авиабазе Эль-Удейд в Катаре. Казалось бы, ситуация выходит из-под контроля и США вынуждены дать ответ на действия Тегерана, тем более что протест этой атаке выразили региональные страны, включая Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравия и сам Катар.

Но все обошлось. Трамп поблагодарил Иран за то, что тот предупредил Катар и американцев о своем ударе и Пентагону удалось заблаговременно вывести свой персонал с военной базы. Никто не пострадал и не погиб. Все остались при своих - иранское руководство сохранило лицо, ответив на американские бомбардировки ядерных объектов днем ранее, а Трамп не потерял ни одного американского солдата.

После объявления Трампом мира ситуация не успокоилась. Израиль нанес очередные удары по Ирану, а Исламская Республика ответила зеркально. Любопытно, что за продолжение эскалации Дональд Трамп, судя по его постам, больше винит сам Израиль. По информации CNN, он провел очень жесткий телефонный разговор с Нетаньяху, требуя от того прекращения любых военных действий.

Если исходить из того что горячая фаза войны позади и новая эскалация будут носить ограниченный характер, вовлекая исключительно Израиль и Иран, можно сделать следующие выводы об итогах новой ближневосточной войны.

С чем Израиль вышел в перемирие?

Несмотря на масштабные удары, Израилю не удалось добиться полного уничтожения ядерных объектов Ирана. В результате атак погибли видные деятели КСИР и физики-ядерщики, однако политическая стабильность в Иране сохраняется. На место одних военных и ученых приходят другие. Биньямин Нетаньяху в ходе военных действий перешел от цели уничтожения ядерной программы ИРИ к цели смены правящего режима, но добиться ничего из этого не удалось.

При этом есть жертвы и множество разрушенных объектов в самом израиле. Со времен арабо-израильской войны Израиль никогда не чувствовал себя настолько уязвимым. Табу на нанесение ударов по Израилю снято, и это сделал Иран. В Израиле будут тщательно оценивать результаты последних военных действий, и спрос за все провалы будет с Минобороны и премьер-министра. Никаких ощутимых военных успехов получить не удалось, а выход Дональда Трампа из войны поставил Тель-Авив в неудобное положение.

Чего достиг Иран?

Все выводы, касающиеся провалов израильской армии, можно отнести к выгодам Ирана. Иранские власти могут быть довольны тем, что государство прошло проверку на прочность. Иранский народ консолидировался вокруг руководства, как сказал президент России Владимир Путин. Ядерная программа остается в силе.

В то же время невозможно игнорировать ущерб, причиненный инфраструктуре, ядерным заводам, военным ведомствам, КСИР и нефтяным объектам. Выстояв под натиском Израиля и Соединенных Штатов, власти Ирана также осознали, что руководство США готово перейти к силовому давления, то есть изначальные угрозы Трампа не была пустой риторикой.

У Ирана появились вопросы к международной поддержке: несмотря на поставки вооружений со стороны Китая Пакистана и политическую поддержку России, на практике у Ирана (в отличие от Израиля) нет четких гарантий безопасности от какой-либо великой державы. В случае военных действий вряд ли кто-то придет к нему на помощь со своей армией, как это имеет место у стран НАТО или, скажем, в отношениях России и Северной Кореи.

При этом даже ограниченная поддержка со стороны России, Китая и Пакистана наряду с высоким уровнем сопротивления Ирана, вероятно, убедила американского президента остановиться и не переходить к более серьезным боевым действиям в виде наземной операции.

Чего добился Трамп?

Американские итоги этого конфликта - наиболее сложный вопрос. Ответить на него можно только после того, как удастся выяснить, зачем Трамп вступал в эту войну. Каковы были изначальные цели Соединенных Штатов? Вмешательство США выглядело еще более странно, учитывая, что за считанные недели до этого Трамп повздорил с Нетаньяху, и израильский премьер сказал, что отныне Тель-Авив не будет полагаться на американскую помощь.

Исходя из результатов военных действий Соединенных Штатов, которые были нацелены исключительно на иранскую ядерную программу, геополитические результаты для Трампа выглядят весьма противоречивыми. Да, с одной стороны он может утешать себя тем что показал Ирану силу американского оружия и усилил давление на него. Теперь он может попытаться договориться с Тегераном по ядерной программе на более выгодных для себя условиях. Удар Ирана по Катару может поссорить ИРИ с соседними странами и стать основанием для расширения Авраамовых соглашений, нацеленных на примирения Израиля с арабскими странами. Во внутренней политике Трамп может теперь заручиться поддержкой тех, кто выступал на стороне Израиля и критиковал его за якобы снижение поддержки Тель-Авива.

Но в то же время Трамп не смог нанести ощутимый удар по Ирану. Ядерная программа не ликвидирована и, возможно, у Тегерана появился стимул на создание ОМУ - единственного средства сдерживания внешнего давления. Во внутренней политике Трамп может потерять доверие у части республиканцев, считающих, что нельзя отвлекаться на Иран, а нужно концентрироваться на Китае. Демократы получили еще один повод для критики Трампа, которую они попытаются использовать на промежуточных выборах в Конгресс и следующих президентских.

Региональные итоги

Если оценивать региональные страны, то можно сказать, что ведущие страны, не участвовавшие в этом конфликте, как Турция, Саудовская Аравия и ОАЭ, оставались все 11 суток войны наблюдателями и не смогли оказать никакого воздействия ни на Иран, ни на тандем США-Израиль. Да, они критиковали Израиль, но на Нетаньяху критика не работает. После однодневного вступления Соединенных Штатов в конфликт многие региональные страны, которые имеют тесные связи с Вашингтоном, постеснялись выразить критику американской интервенции, за исключением разве что Турции и Омана.

Слабость и зависимость от США выявил тот факт, что в итоговой декларации Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая проводила свое заседание в Стамбуле, нет прямой критики Вашингтона. В самой худшей ситуации оказался Катар, который пытался изначально играть посредническую роль в прекращении военных действий, а в итоге оказался объектом конфликта Ирана и Соединенных Штатов, получив удары по своей территории.

Россия и Китай

Если говорить о России и Китае, то они могут быть довольны тем, что режим в Иране устоял. Для России и Китая Иран является важным политическим, военным и экономическим партнером. Китай покупает у Ирана нефть, Иран помогает КНР обеспечивать ее энергобезопасность. Тегеран выступает окном возможностей Пекина на Ближнем Востоке, учитывая, что остальные страны склоняются к США.

Россия, наряду с Китаем и Пакистаном, оказала поддержку иранским властям, как в двухсторонним формате, так и через площадку Совета Безопасности ООН. Любопытно, что Дональд Трамп объявлял о мире после визита иранского главы МИД Аббаса Аракчи в Москву и заявления Владимира Путина о поддержке иранского народа.

Что будет дальше?

В дальнейшем, вероятнее всего, Соединенные Штаты не будут вновь втягиваться в военную кампанию против Ирана, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Дональд Трамп провел свою "маленькую победоносную войну". Что касается Ирана и Израиля, то их противостояние будет продолжатся. Иран не откажется от ядерной программы, а Израиль не смирится с этим. Следовательно, мы будем наблюдать очередные военные кампании ЦАХАЛ против Ирана или диверсии со стороны Моссада. На это Иран будет отвечать ударами ракет и беспилотников. К этим акциям, возможно, будет подключаться Дональд Трамп.

Пока не будет устранена первопричина спора между Израилем и Ираном, конфликтогенный потенциал между ними остается высоким, а масштаб эскалации будет зависеть от того, подключится ли к конфликту Вашингтон. Если Израиль будет нарочно провоцировать США и пытаться постоянно втягивать их в большую войну, отношения Тель-Авива с Трампом будут охлаждаться, что может отбить у Нетаньяху желание проводить военные кампании против ИРИ. Ведь даже при поддержке США ответные удары весьма болезненны.