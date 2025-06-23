Трамп призвал Израиль не бомбардировать Иран

Американский президент Дональд Трамп признал, что и Израиль, и Иран нарушают режим прекращения огня, при этом большую ответственность он возложил на Израиль, призвав вернуть пилотов домой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня, который установился сегодня утром, был нарушен и Израилем и Ираном – соответствующее заявление американский лидер сделал перед тем, как отправиться на саммит НАТО, который пройдет в Гааге.

По словам главы государства, он испытывает недовольство по отношению к обеим сторонам, но в первую очередь он недоволен Израилем. Президент пообещал, что вынудит Тель-Авив "успокоиться".

На своей официальной странице в соцсети Truth Social американский лидер напрямую обратился к Израилю, призвав прекратить бомбардировки Исламской Республики.

"Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов домой сейчас же!"

– Трамп

Кроме того, Трамп еще раз заявил о полном уничтожении ядерного потенциала Ирана.

Напомним, режим прекращения огня был установлен после длившихся 12 дней боевых действий между Ираном и Израилем. В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию "Восстающий лев", ее основными целями были заявлены уничтожение ядерной и ракетной программы Ирана. Стороны обменивались ударами на протяжении более чем недели, после чего США нанесли удар по трем ключевым объектам ядерной программы Ирана (в городах Натанз, Фордо и Исфахан). Накануне вечером КСИР Исламской Республики ударили ракетами по американской авиабазе, расположенной на территории Катара.