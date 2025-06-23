Трамп призвал Израиль не бомбардировать Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня, который установился сегодня утром, был нарушен и Израилем и Ираном – соответствующее заявление американский лидер сделал перед тем, как отправиться на саммит НАТО, который пройдет в Гааге.
По словам главы государства, он испытывает недовольство по отношению к обеим сторонам, но в первую очередь он недоволен Израилем. Президент пообещал, что вынудит Тель-Авив "успокоиться".
На своей официальной странице в соцсети Truth Social американский лидер напрямую обратился к Израилю, призвав прекратить бомбардировки Исламской Республики.
"Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов домой сейчас же!"
– Трамп
Кроме того, Трамп еще раз заявил о полном уничтожении ядерного потенциала Ирана.
Напомним, режим прекращения огня был установлен после длившихся 12 дней боевых действий между Ираном и Израилем. В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию "Восстающий лев", ее основными целями были заявлены уничтожение ядерной и ракетной программы Ирана. Стороны обменивались ударами на протяжении более чем недели, после чего США нанесли удар по трем ключевым объектам ядерной программы Ирана (в городах Натанз, Фордо и Исфахан). Накануне вечером КСИР Исламской Республики ударили ракетами по американской авиабазе, расположенной на территории Катара.