Вестник Кавказа

Лавров: делать выводы о мире между Израилем и Ираном рано

Лавров: делать выводы о мире между Израилем и Ираном рано
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сейчас рано делать какие-либо выводы о прекращении острой фазы конфликта Израиля и Ирана, считают в МИД РФ. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, Москва поддержит договоренность о прекращении огня на Ближнем Востоке.

Делать выводы после слов президента США Дональда Трампа о достижении договоренности о режиме прекращения огня между Ираном и Израилем пока преждевременно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что Москва будет приветствовать такую договоренность.

"Мы только приветствовать будем, если такая договоренность существует. Но уже после ее объявления были сообщения об обмене ударами между Израилем и Ираном, поэтому давайте сейчас не будем делать таких каких-то скороспелых выводов на основе обрывочной информации"

- Сергей Лавров

Россия уже вносила свои предложения по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке в доверительных контактах с США, Израилем и Ираном, передал глава внешнеполитического ведомства. По его словам, все стороны отреагировали на них позитивно, но реализации не последовало.

Сергей Лавров решил не конкретизировать предложения России и при этом подчеркнул, что они были нацелены на преодоление ключевых противоречий в стремлении США и Израиля достичь желаемого за счет нарушения основополагающего права Ирана на обогащение урана для мирных целей.

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