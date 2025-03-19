Новые проекты на Кубани столкнулись с дефицитом электроэнергии

Кубань готова развивать множество новых инвестиционных проектов, если региону удастся решить вопрос с новыми объектами генерации энергии, дефицит которой сдерживает эти процессы.

Власти Краснодарского края не могут развивать 210 инвестиционных проектов в регионе, которые находятся под угрозой срыва из-за возникшего дефицита электроэнергии – сейчас перед ними стоит задача строительства новых объектов генерации, сообщает пресс-служба администрации региона.

К тому же на повестке дня стоит подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду, которая тоже потребует дополнительных источников электроэнергии, пришли к выводу после их инспекции, проведенной накануне в рамках рабочей поездки, министр энергетики РФ Сергей Цивилев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает "Интерфакс".

"Реализация плана подготовительных работ находится на особом контроле ведомства. В регионе уже сформирован необходимый аварийный запас для ликвидации потенциальных внештатных ситуаций"

- Сергей Цивилев

Частично ситуацию смягчает проведенная работа Минэнерго РФ и региональной команды, результаты которой обнадеживают - за девять месяцев текущего 2026 года аварийность на объектах генерации снизилась на 15%, это - хорошие темпы, однако для активизации новых инвестпроектов в регионе этого явно недостаточно.

Краснодарский край – стремительно развивается благодаря привлечению инвестиций. Сейчас в нем реализуются более 580 инвестпроектов на 4 трлн 400 млрд рублей, все они напрямую влияют на стабильность экономики. Но из-за дефицита энергомощностей 210 проектов "повисли в воздухе", - сказал Кондратьев.

В июле Кубань установила исторический рекорд по потреблению электричества, но регион испытывает нехватку не только в пиковые нагрузки. Пока новая ТЭС "Ударная", заработавшая на полную мощность в октябре минувшего 2024 года, с этой проблемой не справляется, возмолжно, ситуациб выправит строительство дополнительных энергоблоков на ТЭС "Кубанская" в Динском районе и на Краснодарской ТЭС, - добавил Кондратьев.