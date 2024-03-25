Закят и закят уль-фитр 2024: что это такое, как рассчитать и платить?

Выплата закята – это один из столпов ислама. Важен и закят уль-фитр – милостыня в последний день Рамадана. Что это такое, как рассчитать и кому выплачивать, какое намерение на закят уль-фитр и нужно ли платить женщинам?

Закят – это милостыня, которую состоятельные мусульмане раз в год выплачивают в пользу нуждающихся. Закят – один из столпов ислама, наряду с шахадой (свидетельство веры), намазом (молитвой), хаджем (паломничеством) и Рамаданом (постом).

Закят стоит отличать от закят уль-фитр – милостыни, которая выплачивается в последний день месяца Рамадан, перед Ураза-байрамом. Различия заключаются и в размере, и в состоянии, наличие которого делает выплату милостыни обязательной.

Что такое закят?

Закят – обязательный налог, который выплачивается имеющими достаток последователями ислама в пользу бедных и нуждающихся. Закят – один из пяти столпов в исламе, его выполнение – важнейшая обязанность верующего, если он в состоянии ее исполнить.

«Выстаивайте молитву и выплачивайте обязательную милостыню (закят)»

– Коран, 2:83

Что означает слово закят?

В перводе с арабского языка слово "закят" означает "благодать", "рост и увеличение", "чистота" и "правильность".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как выплачивать закят?

Выплата закята обязательна, если мусульманин обладает минимальным размером состояния, с которого необходимо выплачивать закят, оно называется нисаб.

Рассчитывается закят следующим образом. Он выплачивается в размере 2,5% от состояния верующего. Берется он со всех денежных единиц, золота и серебра.

То есть, если состояние мусульманина на протяжении всего года в совокупности было равно или превышало стоимость 84,8 г золота, то ему следует выплатить закят в 2,5% от своего состояния.

Закят аль-фитр 2024

Закят-уль-фитр – это особая милостыня, которую достигшие определенного уровня благосостояния мусульмане выплачивают в последний день Рамадана, до наступления праздника Ураза-байрам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Закят-уль-фитр выплачивается как с целью искупления ошибок во время поста, так для того, чтобы Праздник разговения пришел в дом каждого мусульманина.

В 2024 году минимальный размер милостыни составляет 150 рублей. При этом мусульманам при наличии возможности рекомендуется платить и больше положенной суммы.

150 рублей выплачивают малоимущие.

800 рублей отдают люди со средним достатком.

1200 рублей должны выплатить состоятельные мусульмане.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Платить закят-уль-фитр в 2024 году нужно 9 апреля – именно на эту дату приходится последний день Рамадана.

Нужно ли платить закят с зарплаты и машины?

Закят не выплачивается с личной собственности – квартиры, машины, дачи, а также драгоценностей и металлов, за исключением серебра и золота. Кроме того, закят не берется из частной собственности – офисов, транспорта, оргтехники.

Закят обязателен для каждого мусульманина, который владеет имуществом или денежными средствами в размере нисаба. Если верующий не считается богатым, то ему можно не выплачивать закят, напротив, он сам получит помощь от более состоятельных мусульман.

Что нужно говорить, когда даешь закят?

Перед выплатой закята необходимо совершить намерение. Для этого нужно произнести:

"Я намереваюсь выплатить закят уль-фитр за себя (за свою жену, детей: сына, дочь – произнося имена тех, за кого выплачивается закят) во имя Аллаха"

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда выплачивается закят уль-фитр?

Закят уль-фитр выплачивается до наступления праздника Ураза-байрам, а точнее – до начала праздничного намаза. Выплата закята за несколько дней или недель до праздника не дозволяется.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если выплата была произведена после праздничной молитвы, то она будет считаться за обычную милостыню.

Закят отдается человеку, который ответственен за сбор и передачу милостыни нуждающимся.

Фитр-садака и закят – разница

Фитр-садака – это еще одно название закят уль-фитр, это одинаковые виды милостыни.

Отличается от них садака. Садака, в отличие от закята, является добровольной, а не обязательной милостыней, которую мусульманин выплачивает по собственному желанию и усмотрению.

Закят – обязательный годовой налог в пользу бедных и нуждающихся.

Должна ли женщина выплачивать закят уль-фитр?

Закят уль-фитр обязателен абсолютно для всех: как для мужчины, так и для женщины. Закят от имени детей выплачивают их родители.

Кому полагается закят в исламе?

Приверженцы ислама должны выплачивать закят тем, кто обладает правом на него:

бедным;

нуждающимся;

тем, кто собирает и распределяет закят;

неофитам, которые слабы в религиозности;

для выкупа и освобождения рабов;

должникам для освобождения от долгов;

путникам.

Верующий должен выплачивать закят по собственному желанию, искренне исполняя свою обязанность перед Всевышним.

Кому нельзя давать закят?

Запрещено выплачивать закят близким родственникам:

родителям;

брату или сестре;

бабушке и дедушке;

прадедушке и прабабушке;

сыну и дочери;

внуку и внучке;

правнуку и правнучке;

жене.

Всем остальным родственникам закят выплачивать можно, придерживаясь последовательности: сначала братьям, потом сестрам, дальше племянникам, дядям по матери, тетям по матери, двоюродным братьям и сестрам и так далее.

Кто не обязан платить закят?

Закят могут не платить должники или те, кто не обладает собственным имуществом (жильем, мебелью, одеждой и так далее) и собирает средства.