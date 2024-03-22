Последний день Рамадана 2024: когда, что нужно делать, подготовка к Ураза-байрам

Во время священного месяца особенную важность для мусульман имеет последний день Рамадана. Когда последний день Рамадана в 2024 году, что нужно делать и что читать, как держать пост, что такое таравих и закят, как провести подготовку к Ураза-байраму?

Последний день Рамадана – это один из самых важных для мусульманина дней во время священного месяца. Важно отметить, что последний день Рамадана и праздник Ураза-байрам – это не одно и то же. Ураза-байрам отмечается уже после окончания священного месяца.

Когда заканчивается Рамадан 2024?

Священный для приверженцев ислама месяц Рамадан в 2024 году закончится 9 апреля. На следующий день, 10 апреля, мусульмане отметят один из самых главных праздников этой религии, который называется Ураза-байрам (Праздник разговения).

Последние 10 дней Рамадана

Последняя треть месяца Рамадан в 2024 году начинается 31 марта и продлится по 9 апреля. Из этих 10 дней мусульмане и мусульманки должны извлечь максимальную пользу и сохранить благословение до конца года. Необходимо увеличить поклонение Всевышнему через зикр (поминание), дуа, намазы, чтение Корана.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Очень важно в последние дни Рамадана помогать бедным и нуждающимся, а также родным и близким, попавшим в трудные ситуации. Кроме того, в последнюю треть поста стоит прощать своих недругов или же извиняться.

"Если мусульманин выходит из Рамадана без получения прощения и милосердия, он настоящий неудачник"

– пророк Мухаммед

В последние дни Рамадана лучше всего молиться коллективно, в мечетях. Однако можно совершить молитву и в домашней обстановке. Коллективный ифтар не должен превращаться в посиделки со сплетнями и пустыми разговорами.

Последний день Рамадана 2024

С приближением завершения месяца Рамадан последователи ислама испытывают как радость от скорого наступления праздника, так и грусть из-за окончания месяца. В последний день поста мусульманам следует предоставить себя поклонению ради благословения от Аллаха.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пророк Мухаммед не спал в последнюю ночь Рамадана и оживлял ее поклонением. Эта ночь названа Ночью вознаграждения. Поэтому очень важно в последнюю ночь месяца посвятить себя добровольным молитвам.

"Тот, кто выстоял в молитвах ночь Разговения и ночь Жертвоприношения, то его сердце не умрет в тот день, когда будут умирать сердца"

– пророк Мухаммед

Когда последний день Рамадана 2024?

Последний день Рамадана в 2024 году выпадает на 9 апреля. В этот день мусульмане завершают свою подготовку к Празднику разговения, который будет отмечаться уже на следующий день.

Что нужно делать и как держать пост в последний день Рамадана?

В последний день Рамадана, как и в течение последних десяти дней, верующим нужно усерднее совершать поклонение перед Всевышним, делать дуа и читать Коран.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, необходимо абстрагироваться от всего, что будет отвлекать. Поэтому не следует проводить этот день за просмотром телевизора или компьютерными играми. Важно оградить себя от пустых разговоров и споров.

Таравих в последний день Рамадана

Таравих – не обязательная, но желательная молитва в священный месяц Рамадан, совершающаяся после намаза Иша. Ее принято делать коллективно в мечетях, но при отсутствии такой возможности можно и дома.

Таравих-намаз в последний день священного месяца нужно совершать с тем же рвением, что и в другие дни Рамадана: с чтением дуа, совершением тасбиха и соблюдением всех ракаатов.

Закят

Закят-уль-фитр – это милостыня, которая выплачивается представителями ислама в пользу бедных и нуждающихся в последний день Рамадана, до наступления праздника Ураза-байрам, а точнее – до праздничного намаза.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Закят выплачивается как с целью искупления ошибок, совершенных в течение 30 дней Рамадана, так и для того, чтобы все мусульмане смогли отпраздновать Ураза-байрам. При этом перед тем, как выплатить милостыню, верующий обязательно должен совершить намерение (нийят).

В 2024 году размер закята в России составляет:

150 рублей – для малоимущих;

800 рублей – для людей со средним достатком;

1200 рублей – для состоятельных мусульман.

Сумма в 150 рублей – минимальная и обязательная к выплате, а суммы выше – рекомендуемые. Мусульмане могут выплатить и больше положенной суммы, если есть такая возможность.

Подготовка к Ураза-байрам 2024

Перед приходом праздника важно успеть подготовить дом к приему гостей: необходимо убраться в доме и приготовить праздничные блюда, которые будут поданы на стол. Помимо этого, нужно успеть выплатить закят.

Кроме дома, к празднику следует подготовить и себя, а именно: перед Уразой представители ислама должны совершить полное омовение и приготовить новую нарядную одежду.