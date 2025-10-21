Белый дом анонсировал усиление санкций против России

США в самое ближайшее время значительно ужесточат санкции против России. При этом Вашингтон не отказывается от идеи проведения переговоров президентов РФ и США в Будапеште.

Америка в ближайшие сутки существенно усилит антироссийские рестрикции, ужесточение санкционного давления анонсировал министр финансов США Скотт Бессент.

"Мы собираемся объявить либо после закрытия сегодня во второй половине дня, либо первым делом завтра утром о существенном усилении санкций против России"

– Скотт Бессент

Сообщение об ужесточении санкций США против России прозвучало почти одновременно с заявлением главы МИД Венгрии Петера Сийярто, которое было сделано после его переговоров с госсекретарем Марком Рубио, по поводу планирующегося в Будапеште саммита Россия-США на высшем уровне. По словам венгерского министра, Вашингтон по-прежнему готов провести этот "мирный саммит", вопрос только в сроках его организации.

Стоит отметить, что ранее сегодня датское председательство в ЕС сообщило о согласовании на уровне послов нового, 19-го по счету пакета санкций против России.