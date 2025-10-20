Согласован 19-й пакет санкций ЕС против России – СМИ

Очередной, 19-й по счету пакет антироссийских санкций Европейского Союза, по сообщениям СМИ, согласован на уровне послов.

В частности, соответствующую информацию распространило Reuters, при этом агентство ссылается на датское председательство в Совете Евросоюза.

В заявлении председательства говорится о получении уведомления от страны-участницы ЕС, которая ранее ветировала новый пакет, о готовности отказаться от прежних возражений. Поэтому, уточняется в сообщении, стартовала письменная процедура утверждения новых ограничений советом.

"Если никаких возражений не будет получено, пакет будет принят завтра к 8 утра (9.00 мск - ред.)"

- датское председательство

Однако стоит отметить, что официального подтверждения от структур ЕС пока не поступило.

Чтобы антироссийские рестрикции вступили в силу, они должны быть одобрены Советом ЕС на министерском уровне.