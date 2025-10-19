Американские сенаторы поставили на паузу ужесточение санкций против России

Работа над законопроектом об ужесточении антироссийских рестрикций в Сенате Конгресса США временно – до встречи президентов России и США – приостановлена.

Подготовка законопроекта о более суровых санкциях против РФ, которая велась до последнего времени в верхней палате Конгресса США, пока отложена, рассказал лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн.

По словам политика, такое решение было принято в связи с предстоящей встречей российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа – саммит должен состояться в Будапеште, сроки его проведения пока не определены.

"Я по-прежнему считаю, что этот законопроект является одним из инструментов в арсенале президента (США - ред.), который он может использовать против российской стороны, чтобы усадить ее за стол переговоров"

– Джон Тьюн

Сенатор уточнил, что на данный момент подготовка документа поставлена на паузу.

Напомним, что после телефонного разговора с российским лидером Дональд Трамп заявил о возможности приостановки дальнейшего ужесточения санкций.

Ранее сегодня стало известно, что Венгрия изменила позицию по 19-му пакету санкций против РФ в связи с устранением из него моментов, которые не соответствовали национальным интересам Будапешта: теперь руководство страны не намерено ветировать его. Таким образом, принятие нового антироссийского санкционного пакета останавливает только позиция Словакии.