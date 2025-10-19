Вестник Кавказа

Венгрия согласилась на санкции против России

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Венгрии изменили прежнюю позицию по блокированию 19-го пакета санкций против России, – теперь Будапешт, по всей видимости, поддержит его.

Руководство Венгрии больше не собирается останавливать принятие Евросоюзом 19-го пакета антироссийских санкций, такое заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"У нас нет плана его блокировать"

– Петер Сийярто

Министр также назвал причину изменения позиции Будапешта. По словам дипломата, благодаря усилиям Венгрии из санкционного пакета были устранены все пункты, которые противоречили национальным интересам страны.

В то же время глава МИД считает, что санкционная война против России потерпела крах, поскольку рестрикции никак не повлияли на ситуацию на Украине, пишет Euractiv.

Издание напоминает, что таким образом на пути принятия новых санкций против РФ остается только одна страна – Словакия. Ближайший саммит ЕС пройдет в четверг, на нем главы стран Евросоюза будут пробовать убедить премьер-министра этой страны Роберта Фицо перейти на их сторону.

