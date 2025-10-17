Страны ЕС поддерживают 20-й пакет санкций против РФ – Каллас

Кая Каллас анонсировала 20-й пакет санкций против РФ, хотя ЕС только собирается принять 19-й пакет рестрикций.
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза готовы начать разработку 20-го пакета санкций против России.
По словам Каллас, страны ЕС готовы начать работу над новыми мерами сразу после принятия 19-го пакета. По словам главы евродипломатии, страны ЕС поддерживают новый пакет.
"ЕС в кратчайшие сроки приступит к разработке 20-го пакета санкций. Нужно понимать, что 19-й пакет санкций - это еще не конец"
– Кая Каллас
Ранее Каллас заявила, что 19-й пакет может быть принят на этой неделе. Это может произойти на саммите ЕС 23 октября.