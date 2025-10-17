Путин и Трамп встретятся в Евросоюзе

Позитивный импульс саммита в Анкоридже в российско-американских отношениях все еще не исчерпан - и чтобы сохранить его, накануне Москва и Вашингтон договорились о новой встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Принять второй саммит Путин-Трамп готовится Венгрия.

Встреча в Анкоридже президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 15 августа была последней сравнительно эффективной попыткой нормализовать отношения Москвы и Вашингтона и найти точки соприкосновения по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает этот саммит "совместным успехом" двух государств. Однако уже два месяца в российско-американской дипломатии наблюдалась тишина.

В первые недели после Анкориджа пауза имела оправдание, ведь уже через три дня после переговоров с Путиным американский президент принимал в Белом доме лидеров стран Европы и Украины. На ней они договорились о том, что необходимо выработать комплекс мер по гарантиям безопасности для Украины, и Трамп добился того, чтобы приоритетом стало достижение согласия по полному урегулированию конфликта, а не просто режим прекращения огня, на чем изначально настаивали Фридрих Мерц, Кир Стармер и Эммануэль Макрон. Кроме того, США и Европа договорились о новой схеме вооружения Украины - европейцы закупают оружие у американцев и поставляют Киеву.

Продолжение вооружения Украины Европой вкупе с собственной милитаризацией ЕС настораживало Москву. Брюссель начал готовить ввод 19-го пакета санкций и всерьез обсуждать конфискацию замороженных российских активов. Кроме того, стала ужесточаться риторика Трампа. Он начал угрожать санкциями России и ее союзникам, требуя от последних не покупать российскую нефть. После Китая и Индии глава Белого дома обратился с той же просьбой и к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.

18 сентября Трамп во время визита в Великобританию заявил, что разочарован в Путине из-за срыва мирных переговоров. "Люди гибнут, и я чувствую, что обязан урегулировать это именно поэтому. Я горжусь тем, что мы урегулировали семь войн, войн, которые казались неразрешимыми. Но то, что я считал самым легким, - это отношения с Путиным. Он меня разочаровал", - отметил он.

После Генассамблеи в конце сентября Трамп написал у себя в соцсети, что Россия является "бумажным тигром", и Украина при поддержке Европы может "вернуть всю свою территорию в прежних границах". В октябре благоприятную инерцию Анкориджа испортили планы по поставкам американках крылатых ракет Tomahawk Украине.

В Кремле старались не реагировать на жесткие заявления Трампа и продолжали высоко ценить его усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине. "Мы видим разную риторику, которая идет из Вашингтона. Пока мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного урегулирования на Украине", - заявил Песков 25 сентября, реагируя на пост Трампа о возможности победы Украины.

В провале переговорного процесса Москва больше усматривала вину не США, а Европы. На заседании клуба "Валдай" Путин обвинил страны Европы в "постоянной эскалации" конфликта с целью "залатать трещины в здании Европы" путем создания врага в лице России.

Общее состояние урегулирования конфликта на Украине 8 октября описал замглавы МИД Сергей Рябков. "К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников "войны до последнего украинца", прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан", - заявил он.

Накануне Трамп решил доказать обратное. Вдохновленный урегулированием конфликта в Газе, он провел двухчасовые телефонные переговоры с Путиным и написал в Truth Social о том, что добился большого прогресса по Украине. "Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с Великим Достижением Мира на Ближнем Востоке, и добавил, что сам мечтал об этом тысячу лет. На самом деле я верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нашим переговорам о прекращении конфликта России и Украины", - написал он.

Глава Белого дома объявил о проведении встречи "советников высокого уровня" на следующей неделе. США будет представлять госсекретарь Марко Рубио. Трамп также заявил, что договорился с Путиным в ближайшее время встретиться в Будапеште.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о заинтересованности Москвы во встрече в Будапеште.

"Обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Действительно, очень важный момент. Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште", - сказал он. "Я могу сказать, что Будапешт первым упомянул президент Трамп, и наш президент сразу же поддержал идею проведения возможного саммита в этой европейской столице", - добавил Ушаков.

Телефонные переговоры Путина и Трампа, а также намерение о встрече на уровне глав МИД и глав государств является шагом вперед в урегулировании украинского конфликта и нормализации двусторонних отношений России и США. Двухмесячная пауза прекратится, а импульс Анкориджа может вновь оживиться.

Будапешт - удачное место для встречи. Премьер Венгрии Виктор Орбан - друг и для Путина, и для Трампа, а летом 2024 года он одним из первых совершил "челночную дипломатию", нанеся визиты на Украину, в Россию, Китай и США для поиска путей решения конфликта на Украине.

Что выйдет из будапештского саммита, узнаем уже скоро.