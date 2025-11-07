Горные курорты СКФО популярны для отдыха на Новый год

Этой зимой многие российские туристы выбирают для новогодних поездок отечественные горнолыжные курорты. Особой популярность пользуются склоны в горах Сочи и на Северном Кавказе.

Новый год и зимние праздники россияне, путешествующие внутри страны, намерены провести в одной из столиц, либо на горнолыжных склонах, рассказал вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян.

"Основное направление по России - это Москва и Петербург... Третье место - я не буду говорить конкретно курорт, но это горнолыжные курорты, любые. "Красная поляна" - номер один, дальше "Архыз", "Домбай", "Приэльбрусье", "Шерегеш", "Манжерок", "Апатиты"

– Алексан Мкртчян

Кроме того, туристы даже в зимние месяцы стараются провести время у моря – есть спрос на курорты Кубани и Крыма. На Новый год востребованы не только Сочи и Геленджик, но и Анапа, где летом недосчитались туристов из-за невозможности купаться, добавил он в беседе с РИА Новости.