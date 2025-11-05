Красная Поляна на Новый год подорожает на 300%

Новогодний отдых в Красной Поляне будет стоить на 300% дороже, чем отдых на ноябрьские праздники. Предстоящий рост цен связан не только с праздниками, но и со стартом сезона катания.

Отдохнуть на Новый год на горном курорте "Красная Поляна" можно будет примерно за 20 тыс рублей в сутки – новогодние цены в три раза превышают цены начала ноября, поделился вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

Он отметил, что цены зависят от ряда факторов, в том числе, от наличия снега на горнолыжных трассах сочинского курорта.

"Красная поляна - это дорогое направление. Из-за того, что сейчас там нет снега, пока там недорого. Но те отели, которые сейчас на ноябрьских праздниках стоили 7 тыс рублей в сутки, будут стоит на 1 января 20 тыс рублей в сутки"

– Алексан Мкртчян

Цены на размещение на Новый год на 300% превысят цены на период ноябрьских праздников, подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Сочи и его горные курорты в прошлом году посетили 8 млн человек, в этом году турпоток, как ожидается, превысит прошлогодние показатели.