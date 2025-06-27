Путин и Трамп провели шестой за этот год телефонный разговор

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Президенты России и США обсудили конфликт на Украине, события в Сирии и другие вопросы.

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Он отметил, что беседа руководителей двух стран длилась почти час. Ушаков заявил, что в разговоре российский и американский лидеры обсуждали конфликт на Украине.

В ходе беседы Путин проинформировал Трампа, что Россия не откажется от устранения всех первопричин конфликта на Украине и будет добиваться поставленных целей.

Помимо этого, во время телефонного разговора президент России подчеркнул, что Москва продолжает искать переговорное решение украинского конфликта.

Ушаков также сказал, что Путин и Трамп не обсуждали приостановку поставок американского оружия на Украину. Он добавил, что Москва готова к новому раунду с Киевом.

Кроме того, как уточнил помощник, глава государства рассказал американскому лидеру о ходе реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной.

Ушаков уточнил, что конкретно содержание возможного третьего раунда не обсуждалось. Он добавил, что США прекрасно понимают, что переговоры в Стамбуле будут двусторонними.

Путин и Трамп также обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Ирана, Сирии и на Ближнем Востоке. Президент РФ подчеркнул важность урегулирования всех вопросов дипломатическим путем.

Лидеры двух государств условились продолжать контакты по ситуации в регионе по линии внешнеполитических ведомств, министерств обороны и помощниками глав России и США.

Говоря о возможной встрече президентов России и США, Ушаков заявил, что данный вопрос не поднимался, однако конкретная договоренность о переговорах Путина и Трампа будет достигнута.

Представитель Кремля заявил, что руководители России и США подтвердили взаимную заинтересованность в реализации ряда экономических проектов, в частности, в энергетике и космосе.

Помощник также сообщил, что Трамп проинформировал Путина об успешном прохождении в американском Конгрессе законопроекта о реформе в налоговой, миграционной и энергетической сферах.

Российский лидер в беседе с Трампом также отметил деятельность России в становлении американской государственности. Глава государства сказал, что Россия "сыграла не последнюю роль".

В заключение президенты договорились продолжить общение. Путин пожелал Трампу успехов в осуществлении преобразований, а также поздравил его с наступающим Днем независимости.