Путин и Макрон провели первый за три года разговор

Президенты России и Франции пообщались по телефону впервые за почти три года. Они поговорили о ситуации на Ближнем Востоке и Украине.

Во вторник, 1 июля, состоялся телефонный разговор президентов России и Франции. Об этом сказано на сайте Кремля.

Это первый разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона за последние три года. Предыдущая беседа состоялась в сентябре 2022 года.

Одной из центральных тем обсуждения стала ситуация на Ближнем Востоке, включая конфликт Израиля с Ираном и удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Исламской Республики.

"Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в Ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения"

– пресс-служба Кремля

В связи с этим собеседники подчеркнули, что важно уважать законное права Ирана на развитие мирного атома.

Путин и Макрон высказались также за урегулирование кризиса вокруг ядерной программы Ирана исключительно политико-дипломатическим путем. Они договорились продолжать контакты по данной проблематике.

Помимо этого, состоялось обсуждение украинского урегулирования.

"Президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договорённостям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии"

– пресс-служба Кремля