Путин и Макрон провели первый за три года разговор

Во вторник, 1 июля, состоялся телефонный разговор президентов России и Франции. Об этом сказано на сайте Кремля.
Это первый разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона за последние три года. Предыдущая беседа состоялась в сентябре 2022 года.
Одной из центральных тем обсуждения стала ситуация на Ближнем Востоке, включая конфликт Израиля с Ираном и удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Исламской Республики.
"Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в Ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения"
– пресс-служба Кремля
В связи с этим собеседники подчеркнули, что важно уважать законное права Ирана на развитие мирного атома.
Путин и Макрон высказались также за урегулирование кризиса вокруг ядерной программы Ирана исключительно политико-дипломатическим путем. Они договорились продолжать контакты по данной проблематике.
Помимо этого, состоялось обсуждение украинского урегулирования.
"Президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договорённостям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии"
– пресс-служба Кремля