Эрдоган ускоряет саммит Путина и Трампа

Трамп и Путин позитивно отнеслись к идее личной встречи в Стамбуле или Анкаре.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке вызвало негодование Кремля. Москва осудила действия Израиля и Соединенных Штатов против Ирана. Дестабилизация региона угрожала интересам России, связанным с развитием стратегического партнерства с Ираном, реализацией транспортного проекта "Север-Юг" и, в целом, с построением многополярного мира. Но даже несмотря на расхождение позиций, отношения с США при Дональде Трампе остаются достаточно высокими. Отчасти поэтому Кремль не только не выходит из мирного процесса украинского урегулирования, а готов к новым встречам в Стамбуле.

Несмотря на столкновения интересов на Ближнем Востоке, лидеры России и США не перестают дарить друг другу комплименты. Американский президент не поддается давлению Европы, не вводит санкции и не торопится с новыми поставками оружия Украине, что было заметно на последних саммитах G7 в Канаде и НАТО в Гааге. Чешский президент Петр Павел сказал об этом вслух на CNN - лидеры Евросоюза настаивали на более жесткой позиции, но Трамп не согласился.

Сам американский президент 28 июня отметил, что "Владимир Путин сегодня сделал некоторые очень приятные заявления", добавив, что российский президент уважает Соединенные Штаты. О каких именно заявлениях Путина шла речь, глава Белого дома не уточнил. Вероятно, имеются ввиду слова президента РФ о том, что встреча с Трампом возможна, "и мы с удовольствием будем ее готовить". Российский лидер отметил, что с большим уважением относится к американскому коллеге и ценит его усилия по Украине. Путин подчеркнул выравнивание в двусторонних отношениях с США и налаживание контактов между МИДами и спецслужбами, а также обозначил солидарность с Трампом в том, что по итогам двустороннего саммита необходимо выйти на новые горизонты сотрудничества.

Тема встречи Путина и Трампа прорабатывается с первого дня инаугурации президента США. Последний раз она бурно обсуждалась в СМИ во время первых российско-украинских переговоров в Стамбуле в середине мая. Тогда Владимир Зеленский поставил условие для начала диалога с российской стороной - участие в нем Путина. Находившийся в Саудовской Аравии Трамп готов был вылететь в Стамбул. Но Россия решила вести диалог на уровне дипломатов и военных.

Тему саммита Путина и Трампа развивает страна-медиатор украинского урегулирования. По итогам второго раунда переговоров Украины и России в Стамбуле 2 июня Эрдоган признался: "Моя самая большая мечта — собрать Путина и Зеленского вместе в Стамбуле или Анкаре. А если они согласны, даже пригласить уважаемого Трампа". Турецкому президенту, по словам главы МИД Турции Хакана Фидана, доверяют и Путин, и Трампа, и Зеленский.

Спустя месяц Эрдоган вновь поднимает вопрос о российско-американских переговорах на высшем уровне. 26 июня, после саммита НАТО в Гааге, он сообщил, что Трамп выразил готовность приехать в Турцию на переговоры по Украине, если к ним присоединится Путин. "Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, я тоже приеду в Стамбул или Анкару", так сказал Трамп. Мы проведем необходимые переговоры и, надеюсь, обеспечим встречу как можно скорее", - заявил турецкий президент.

Отсюда и пошел обмен посланиями между Трампом и Путиным о двусторонней встрече. Президент РФ согласен на встречу в той или иной перспективе, и это понравилось хозяину "Овального кабинета".

Как видно, встреча Трампа и Путина возможна, и готовность есть с обеих сторон. Вопрос только в том, насколько она зависит от прогресса по украинскому урегулированию. Если встреча состоится без привязки к данной теме, значит, Москва и Вашингтон настроены на урегулирование двусторонних проблем в обход Украины. Если темы взаимосвязаны, тогда требуется прогресс по мирному процессу. А здесь не все так просто. И Россия, и Украина готовы к третьему раунду переговоров в Стамбуле, но сроки встречи еще уточняются. Взгляды сторон и их мирные меморандумы, как отметил Путин на саммите ЕАЭС в Минске, прямо противоположны.

Тем не менее, стороны находятся в постоянном контакте, и Кремль со своей стороны не хочет вносить негатив в перспективы очередной встречи. "Я бы не хотел детализировать, считаю вредным предварять результаты переговоров", – отметил Путин. Россия готова к третьей встрече, но до ее начала необходимо завершить обмен пленными и погибшими.

Сохранение высокого уровня отношений между Путиным и Трампом, даже при отсутствии личной встречи, создает условия для прогресса по украинскому конфликту, пусть Киев и Москва далеки друг от друга в вопросе условий мира. Снижение эскалации на Ближнем Востоке формирует дополнительный благоприятный фон для Кремля и Белого дома, а жесткая позиция Трампа по России вынуждает подстраиваться европейцев. Не зря на саммите в Гааге канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что конфликт "не решить военным путем", а французский президент предложил Европе подумать на тему того, как вести с Москвой диалог об ограничении вооружений и восстановлении доверия.