Ушаков допустил встречу Путина и Трампа без предварительной подготовки

Встреча президентов России и США Путина и Трампа может пройти как с предварительной подготовкой, так и без нее. Об этом заявил помощник российского лидера Ушаков, отметив дружеский и партнерский характер контактов Москвы и Вашингтона.

Проведение встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа зависит от договоренности лидеров, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, допустив, что встреча может состояться без предварительной подготовки.

"Ведь может быть подготовленной встреча, к которой действительно команды будут серьезно готовиться и вырабатывать ту или иную договоренность или договоренности. А, может быть, лидеры условятся: "А давай просто повидаемся сейчас и сами обо всем поговорим, а потом раздадим команды своим подчиненным""

- Юрий Ушаков

Он подчеркнул, что встреча двух лидеров стоит на повестке дня, однако она пока не перешла в практическую плоскость.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи Путина с Трампом на юбилее ООН, Юрий Ушаков заявил, что это хороший повод. Он также прокомментировал предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести встречу в Стамбуле и отметил, что для этого нужна договоренность не только с турецким лидером, но и между президентами РФ и США.

Помимо этого, Юрий Ушаков подметил, что контакты между Москвой и Вашингтоном носят характер дружеского и партнерского общения. По словам политика, это отличает ее от предыдущей администрации Джо Байдена, которая даже не рассматривала возможность дискуссии.

"По себе знаю, какой характер разговора носили контакты по телефону, прежде всего с людьми Байдена. Сейчас несколько по-другому, это уже в какой-то степени дает надежду на то, что будут и реальные сдвиги"

- Юрий Ушаков