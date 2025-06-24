Путин оценил вероятность личной встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин допускает встречу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом он сам сообщил 27 июня.
Глава российского государства отметил, что эта встреча действительно возможна.
"Эта встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить"
– Владимир Путин
В то же время он акцентировал внимание на том, что эту встречу необходимо будет как следует готовить.
"Я так же, как и он (Дональд Трамп – прим. ред.), считаю, что такие встречи нужно готовить, и по результатам мы должны выходить на какие-то новые рубежи сотрудничества"
– российский лидер
Напомним, несколько дней назад Дональд Трамп сообщил о намерении поговорить по телефону с Владимиром Путиным. Последний их телефонный разговор состоялся чуть более трех недель назад.