Путин оценил вероятность личной встречи с Трампом

Президент России не исключает, что в скором времени встретится с американским коллегой. При этом он отметил, что эту встречу необходимо будет тщательно подготовить.

Президент России Владимир Путин допускает встречу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом он сам сообщил 27 июня.

Глава российского государства отметил, что эта встреча действительно возможна.

"Эта встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить"

– Владимир Путин

В то же время он акцентировал внимание на том, что эту встречу необходимо будет как следует готовить.

"Я так же, как и он (Дональд Трамп – прим. ред.), считаю, что такие встречи нужно готовить, и по результатам мы должны выходить на какие-то новые рубежи сотрудничества"

– российский лидер

Напомним, несколько дней назад Дональд Трамп сообщил о намерении поговорить по телефону с Владимиром Путиным. Последний их телефонный разговор состоялся чуть более трех недель назад.