Вестник Кавказа

Трамп объявил о предстоящем разговоре с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Дональд Трамп заявил, что проведет разговор с Владимиром Путиным. При этом президент США не уточнил сроки возможной беседы.

Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Гааге объявил о предстоящем телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Я буду говорить с Путиным"

- Дональд Трамп

При этом руководитель государства не раскрыл сроки возможной телефонной беседы с российским лидером.

В 2025 году Путин и Трамп провели пять телефонных разговоров. Последняя беседа состоялась 14 июня. На ней главы двух стран обсуждали конфликт между Ираном и Израилем.

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