Трамп объявил о предстоящем разговоре с Путиным

Дональд Трамп заявил, что проведет разговор с Владимиром Путиным. При этом президент США не уточнил сроки возможной беседы.
Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Гааге объявил о предстоящем телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
"Я буду говорить с Путиным"
- Дональд Трамп
При этом руководитель государства не раскрыл сроки возможной телефонной беседы с российским лидером.
В 2025 году Путин и Трамп провели пять телефонных разговоров. Последняя беседа состоялась 14 июня. На ней главы двух стран обсуждали конфликт между Ираном и Израилем.