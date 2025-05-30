Эрдоган: Трамп предложил встречу с Путиным в Стамбуле

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Дональд Трамп приедет в Турцию, если там будет Владимир Путин. Он выразил надежду на скорейшую встречу президентов.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, при каком условии американский лидер Дональд Трамп приедет в Турцию на переговоры по конфликту на Украине.

Глава государства заявил, что Трамп выразил готовность приехать в Турцию случае прибытия руководителя российского государства Владимира Путина.

Эрдоган сообщил, что конечная цель заключается в проведении переговоров на уровне глав стран и достижении мира. Он выразил надежду на скорую встречу президентов.

Подход Трампа к украинскому вопросу

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал о том, как за последние недели изменилась позиция администрации Трампа по украинскому урегулированию.

"На позицию Вашингтона повлияла та роль, которую сыграла Россия в достижении перемирия между Израилем и Ираном. Россия активно посредничала в контактах между Вашингтоном и Тегераном и в этом плане как минимум способствовала быстрому прекращению израильско-иранской войны. Поэтому готовность Трампа встретиться с Владимиром Путиным в Турции стоит рассматривать как предложение продлить эту линию успешных дипломатических контактов. Это может быть желание вернуть жест доброй воли или вознаградить усилия России демонстрацией, что США ценят ее вклад", - прежде всего сказал он.

"С другой стороны я не исключаю и тот факт, что за последнее время американцы стали более склонны к тому, чтобы в большей степени встать на сторону России в этой сложной ситуации между Киевом и Москвой. Поначалу администрация Трампа пыталась держаться некой срединной линии, то есть иногда она склонялась в сторону Киева, иногда – в сторону Москвы. Но сейчас появились две причины, побуждающие США все-таки согласиться с позицией России", - обратил внимание Владимир Васильев.

"Причина номер один связана с тем, что российская армия медленно, но верно наступает. Киев не показывает никаких военных успехов, и ясно, что ситуация на поле боя уже не изменится. Причина номер два – исчерпание американской военной помощи Украине. Текущие поставки из США были утверждены при администрации Байдена, новых пакетов помощи Трамп, видимо, не собирается предоставлять. Западно-европейские союзники Киева хотят восполнить недостаток Киеву американского оружия, но чего они точно не смогут заменить, так это развединформацию США. На этом фоне у Вашингтона изменилась позиция – ему нужен содержательный диалог Москвы и Киева", - сообщил американист.

"Разумеется, Дональд Трамп хотел бы встретиться лично с Владимиром Путиным, чтобы в личном общении, наконец решить некоторые проблемы, которые, по его мнению. Он решить в состоянии. С Владимиром Зеленским он встречается регулярно, в последний раз это произошло вчера, так что вопрос контактов с Украиной решен, тем более что есть понятные рычаги давления на Киев. Поэтому в отношении Москвы Трамп намерен действовать, полагаясь на дипломатический "пряник", а в отношении Киева – больше полагаясь на военно-политический "кнут", ожидая, что таким образом удастся продвинуть украинское урегулирования", - отметил он.

Повестка дня в диалоге России и США

Неустойчивость ситуации на Ближнем Востоке будет дополнительно мотивировать США не терять позитивный контакт с Россией. "Перемирие между Ираном и Израилем, с моей точки зрения, носит весьма шаткий характер. Потребность в российских посреднических функциях будет сохраняться и дальше. Поэтому предложенная встреча президентов в Турции будет связана с обсуждением не только Украины, но и Ближнего и Среднего Востока. Также Путин и Трамп наверняка будут говорить о стратегической стабильности и о двусторонней повестке нормализации отношений", - указал Владимир Васильев.

"То есть контекст потенциальных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Стамбуле будет намного шире, чем одно только украинское урегулирование. Если удастся организовать встречу президентов, она будет посвящена масштабному комплексу проблем, глобальных и региональных. Вполне возможно, что Вашингтон уже подготовил целый пакет каких-либо предложений для Москвы, призванных добиться тех или иных уступок со стороны России, какими их видят в США. Пока неясно, во что это выльется. У Дональда Трампа много хороших намерений, но они либо с трудом реализуются, либо реализуются не совсем так, как это изначально задумывалось в Белом доме", - заключил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.