Еврокомиссия создает иллюзию сближения с Турцией

Встреча, прошедшая 30 июня стала первым крупным дипломатическим контактом после резонансного отчета Европарламента, вызвавшего резкую реакцию турецкой стороны.

На днях в Турцию прибыла делегация ЕС в составе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос и еврокомиссара по внутренним делам Магнуса Брунне. Представители Брюсселя встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

Стоит отметить, что контекст визита представителей исполнительного органа ЕС оказался далеко не благоприятным. В середине июня Европарламент в своем отчете фактически констатировал стагнацию переговорного процесса по вступлению Турции в ЕС, указав на "сохраняющиеся недостатки в области верховенства права, прав человека и демократических стандартов". В документе подчеркивалось, что, несмотря на стратегическую значимость Анкары, страна "упускает возможность" сближения с Евросоюзом.

Еще раньше, в апреле, отношения омрачились жестким заявлением главы Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен призвала "добиться завершения формирования европейского континента, чтобы он не находился под влиянием России, Турции или Китая". То есть Анкара в списке угроз и вызовов поставлена в один ряд с Пекином и Москвой.

Тем не менее на днях ЕС начал демонстрировать заинтересованность в сближении с Турцией. С этой целью Брюссель снарядил "десант" в Анкару с участием верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос и еврокомиссара по внутренним делам Магнуса Бруннера.

В совместном заявлении по итогам переговоров в Анкаре они подчеркнули "стратегическое значение отношений между ЕС и Турцией для региональной и экономической стабильности". Этот тезис стал ключевым сигналом: несмотря на политические разногласия, ни Брюссель, ни Анкара не готовы к разрыву.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по итогам встречи обозначил прагматичный настрой Анкары.

"Членство в ЕС остается для нашей страны стратегической целью. Мы готовы развивать наши отношения с ЕС на основе этого понимания"

- Хакан Фидан

Одновременно дипломат обозначил и главную претензию турецкой стороны.

"Ожидаем, что ЕС также будет продвигать отношения с Турцией на основе объективных критериев и заслуг и без какой-либо дискриминации"

- Хакан Фидан

Повестка переговоров оказалась предельно широкой. Стороны обсуждали торговлю, миграцию, визовую либерализацию и региональные кризисы - от Ближнего Востока до конфликта между Россией и Украиной. Особое внимание было уделено кипрскому вопросу: в заявлении отмечено, что обе стороны поддерживают усилия ООН по его урегулированию, хотя реальных подвижек по этой теме пока не наблюдается.

Одним из наиболее чувствительных направлений остается визовый режим. По данным издания Politico, в Брюсселе рассматривают возможность его постепенной либерализации. Этот шаг мог бы стать важным символическим жестом, способным оживить замороженный переговорный процесс. В Анкаре рассчитывают, что обсуждения "безвизового режима" перейдут в практическую плоскость.

Но Турцию не удовлетворяют слова и заявления без дел: она ждет конкретных шагов по экономическому сближению. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил о намерении страны интегрироваться в единую платежную зону евро (SEPA), что может существенно облегчить трансграничные расчеты.

"Мы делаем важный шаг в направлении финансовой интеграции… трансграничные платежи станут быстрее, дешевле и безопаснее"

- Мехмет Шимшек

Анкара также готова пойти на уступки в сфере регулирования, включая реформу законодательства о государственных закупках для обеспечения равного доступа компаний из ЕС. Эти шаги свидетельствуют о попытке Турции перезапустить экономическое измерение отношений, даже в условиях политического тупика.

Особое место в диалоге занимает модернизация Таможенного союза. По словам Шимшека, "расширение его действия на сферу услуг, сельского хозяйства, государственных закупок и цифровой торговли может высвободить около €400 млрд дополнительного торгового потенциала". Этот проект давно рассматривается как наиболее реалистичный сценарий углубления интеграции между Турцией и ЕС.

Региональный аспект также приобретает все большее значение. Визит делегации ЕС в Анкару стал частью более широкой дипломатической миссии, охватившей Южный Кавказ. Пока представители Еврокомиссии вели переговоры в Турции, фон дер Ляйен вместе с Кос успела посетить Баку и Ереван. ЕС рассматривает Турцию в связке с Арменией и Азербайджаном в ожидании разблокирования транспортных путей и открытия границ Армении с соседями. Еврокомиссар Марта Кос подчеркнула, что развитие транспортной и энергетической связанности "может способствовать установлению прочного мира на Южном Кавказе, одновременно диверсифицируя торговые и энергетические маршруты между Европой и Азией".

Турция выступает ключевым транзитным узлом. Брюссель заинтересован в использовании турецкой инфраструктуры для снижения зависимости от традиционных маршрутов и поставщиков, особенно на фоне продолжающегося геополитического столкновения с Россией. К сентябрю 2027 году ЕС хочет полностью отказаться от российского газа.

При этом между Турцией и Евросоюзом все же сохраняются фундаментальные противоречия. ЕС продолжает настаивать на необходимости реформ в сфере демократии и прав человека, а также критикует действия Турции в Восточном Средиземноморье. Анкара, в свою очередь, воспринимает подобные требования как политизированные и избирательные. С одной стороны, Брюссель пытается вовлечь Турцию в свою сферу безопасности в условиях отступления США от их обязательств. ЕС также вынужден учитывать статус Турции как кандидата в члены и ее важную роль в сдерживании миграции с Ближнего Востока. С другой стороны, ряд членов ЕС выступают против вступления Турции в союз, а Греция и Кипр имеют территориальные споры с Анкарой.

Тем не менее июньский визит показал, что обе стороны стремятся избежать разрыва. Отношения Анкары и Брюсселя, скорее, остаются примером сложного партнерства, в котором конкуренция, взаимные претензии и прагматизм сосуществуют в хрупком равновесии.