Ядерная сделка с Ираном: что это такое и почему она не состоялась?

В 2015 году иранская ядерная сделка казалась одним из важнейших дипломатических достижений десятилетия. Но спустя всего три года всё то, чего удалось достичь путем сложных и длительных переговоров было сведено на нет. Что такое ядерная сделка с Ираном, в чем ее важность и почему она обернулась крахом - рассказываем в этом материале.

Что такое СВПД?

Ядерная сделка с Ираном, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - знаковое соглашение, которое было заключено между Ираном и рядом международных игроков, в том числе Россией, в июле 2015 года. В рамках сделки Иран согласился приостановить большую часть своей ядерной программы (мирной, по утверждению Тегерана) и обеспечить доступ на свои ядерные объекты международной инспекции в лице МАГАТЭ в обмен на отмену ограничений, которые лишают экономику страны миллиардов долларов ежегодно.

Зачем нужна ядерная сделка?

Сторонники ядерной сделки были убеждены, что взяв под контроль иранскую ядерную сферу, у них появится возможность предотвратить создание ядерного оружия в ИРИ и тем самым не допустить возможный вооруженный конфликт с Израилем и Саудовской Аравией. При этом надо отметить, что и Саудовская Аравия, и Израиль были в числе стран, которые выступали резко против СВПД, поскольку считали, что никакие ограничения не лишат Тегеран технических возможностей, необходимых для создания ядерного оружия.

В чем заключается ядерная сделка с Ираном?

СВПД, подписанный в июле 2015 года и вступивший в силу через три месяца, предусматривает ограничение гражданской ядерной программы Исламской Республики Иран. В рамках Совместного всеобъемлющего плана действий:

Иран должен был вывезти с территории страны более 11 тонн обогащенного урана.

Разобрать более 2/3 центрифуг, используемых на ядерных объектах.

В течение 15 лет Иран мог обогащать уран только до 3,67%.

Строительство тяжеловодных ядерных реакторов запрещалось.

В течение 10 лет обогащение урана разрешалось только на одном объекте с центрифугами первого поколения.

Для контроля за исполнением соглашения Иран должен был предоставить инспектором МАГАТЭ (агентства ООН по атомной энергии) доступ к своим ядерным объектам.

Почему Иран согласился на сделку?

Для Ирана СВПД сулил ослабление международных санкций, введенных в связи с ядерной программой. Все остальные санкции, введенные, в частности Вашингтоном, против Ирана в связи с его ракетной программой, несоблюдением прав человека и поддержкой некоторых организаций в регионе, ядерная сделка не снимала. Благодаря СВПД Иран освобождался от ряда ограничений, из-за которых страна только за 2012-2014 годах потеряла более $100 млрд.

Какие санкции против Ирана были отменены?

Европейские санкции против банковского и энергетического сектора.

Все без исключения санкции ООН.

США отказались от ограничений в отношении американских и международных компаний, сотрудничающих с Ираном, сохранив, между тем, ограничения на финансовые транзакции, тормозящие международную торговлю с Ираном.

Предусматривалась отмена оружейного эмбарго в отношении Ирана через 5 лет после вступления ядерной сделки в силу при условии, что иранская ядерная программа будет носить мирный характер.

Предполагалась поэтапная отмена санкций в течение 4-12 месяцев после вступления СВПД в силу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как Иран согласился на ядерную сделку?

До того, как появился СВПД, стороны будущего соглашения, а именно члены СБ ООН - Китай, Франция, Россия, Великобритания, США - плюс Германия на протяжении многих лет пытались убедить ИРИ отказаться от обогащения урана. Однако Иран, будучи радикально настроенным по отношению, в первую очередь, к США, отказывался идти на уступки. Одновременно с этим, Вашингтон методично ужесточал санкции, целью которых были различные сектора иранской экономики.

В 2013 году президентом Ирана был избран Хасан Рухани, умеренный политик и реформатор, который пообещал вывести страну из экономического тупика. Несмотря на довольно сильную внутреннюю оппозицию со стороны консервативно настроенных политиков и религиозных деятелей, Рухани пошел на соглашение с международными партнерами в попытке сбалансировать экономику страны.

Как работала ядерная сделка?

Соблюдение ядерной сделки обеспечивалось следующим условием: если любая из сторон, подписавших соглашение, подозревает, что Иран нарушает условия, то СБ ООН будет принимать решение в отношении того, будет ли продолжен облегченный режим санкций.

Изначально ядерная сделка казалась настоящим дипломатическим успехом десятилетия: в начале 2016 года МАГАТЭ подтвердило, что Иран соблюдает условия, а США, ЕС и ООН сняли/приостановили действие санкций. Что более важно, администрация американского президента Барака Обамы отменила вторичные санкции в отношении нефтяного сектора Ирана, что позволило Исламской Республике в относительно короткие сроки нарастить объемы производства нефти почти до досанкционного уровня. США и многие европейские страны разморозили иранские активы на сумму более $ 100 млрд.

Крах ядерной сделки

Однако эйфория от санкционного облегчения в Иране длилась недолго. Уже в 2018 году новый американский президент, республиканец Дональд Трамп, в одностороннем порядке вышел из СВПД и повторно ввел жесткие санкции против банковского и нефтяного сектора Ирана. Из ядерной сделки с Ираном Трамп вышел, потому что считал ее недейственной в отношении:

баллистической программы Ирана

влияния ИРИ на посредников (боевые группировки) в регионе.

Кроме того, Трампа не устраивал тот факт, что по истечении срока действия сделки ограничения против Ирана не будут введены повторно, что, по мнению американского президента, обеспечивало Тегерану возможность нарастить ядерный потенциал без последствий.

Тегеран обвинил Вашингтон в несоблюдении условий соглашения, а Европу - в невозможности противостоять односторонним действиям США. После выхода Трампа из СВПД Тегеран постепенно начал наращивать объемы производства и обогащения урана, а также создавать новые центрифуги в рамках гражданской ядерной программы. Кроме того, Исламская Республика значительно ограничила международным инспекторам доступ к своим ядерным объектам.

Как выход США из ядерной сделки повлиял на Иран

Отказ США от СВПД самым негативно отразился на Иране. Все санкции Вашингтона в отношении ИРИ были восстановлены, а в последующие годы добавились новые. В результате, по нефтяному сектору страны вновь был нанесен серьезный удар. Большинство международных компаний сегодня не рискует сотрудничать с Тегераном, опасаясь вторичных санкций со стороны США. В результате, экономика Ирана значительно пострадала, а стоимость нацвалюты, риала, существенно упала.

Что будет дальше с ядерной сделкой?

Через пять лет после того как Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки, СВПД фактически действует только на бумаге. Несмотря на попытки сторон договориться, возрождение ядерной сделки вряд ли возможно: ни нынешняя американская администрация, ни сегодняшнее руководство Ирана не готово идти на уступки. Более того, иранская экономика сумела адаптироваться к жесткому санкционному давлению за счет сотрудничества, в первую очередь, с Китаем и Россией, а также другими международными партнерами.