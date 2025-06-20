В ООН заявили о важности допуска МАГАТЭ на пострадавшие объекты в Иране

Помощник Антониу Гутерриша в ходе работы Совета Безопасности ООН обратился к Тегерану с призывом открыть поврежденные США ядерные заводы для МАГАТЭ – это необходимо для проверки их экологической безопасности.

Помощник генсека ООН Мирослав Йенча в ходе экстренного заседания Совета Безопасности организации по американским бомбардировкам ядерных объектов Ирана заявил о важности допуска экспертов МАГАТЭ на иранские заводы в Фордо, Натанзе и Исфахане, ставшие целями сегодняшней атаки ВВС США.

Он пояснил, что это необходимо для формирования у международного сообщества четкого понимания, какую угрозу региональной и мировой радиационной безопасности представляют эти заводы после ударов американских глубинных бомб.

"Я настоятельно призываю Иран предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ к объектам для проведения оценки ущерба, как только позволят условия безопасности"

– Мирослав Йенча

В настоящее время по теме радиационной безопасности в Иране выступает руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Ожидается, что он представит программу агентства по контролю за состоянием поврежденных ядерных заводов в Иране и обратится к Тегерану с просьбой допустить на эти объекты международных инспекторов.

Гроссии уже заявил о готовности в ближайшее время вылететь в Иран, если иранское руководство согласно на продолжение сотрудничества с МАГАТЭ. Также он призвал США и Израиль прекратить бомбить ядерные объекты в Иране.

Напомним, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи перед вылетом в Москву написал официальное письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором проинформировал об угрозах экологии и гуманитарной ситуации в Иране, созданных американскими бомбардировками в Фордо, Натанзе и Исфахане.

"Ожидаем, что на экстренном заседании Совбеза ООН, которое было запрошено для обсуждения этой агрессии, выступят с решительным, ясным и недвусмысленным осуждением США"

– Аббас Аракчи