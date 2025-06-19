Совбез ООН проведет заседание по Ирану

Военная операция США против Ирана не осталась без внимания мирового сообщества: Совбез ООН соберется сегодня на заседание.
Заседание Совета Безопасности ООН пройдет сегодня вечером. В СБ ООН вынесут на обсуждение состоявшиеся ночью удары ВВС США по ядерным объектам в Иране.
"Сегодня в 15:00 (22.00 мск) состоится заседание Совета, посвящённое ударам США"
– постпредство России при ООН
Напомним, что США в ночь на воскресенье нанесли удары по ядерным объектам на территории Ирана. Операция Вашингтона прошла параллельно операции Израиля, которую Тель-Авив начал против Исламской Республики 13 июня.