Как удар США по ядерным объектам изменит Иран и Ближний Восток?

Михаил Богданов

В ночь на 22 июня года эскадрилья бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit, действуя в координации с подлодками, нанесла комбинированный удар по трем ключевым центрам иранской ядерной программы: глубокозащищенному комплексу в Фордо, заводу в Натанзе и хранилищу в Исфахане. Что стоит за этим шагом, и какими последствиями он обернется для региона?

Заявленная цель – ликвидация ядерной угрозы. По данным источников Fox News, США провели беспрецедентную военную акцию под кодовым названием «Спектр»: применение сверхтяжелых бункерных бомб GBU-57 (MOP) весом 13,6 тонн каждая стало их боевым дебютом.

Реальный ущерб: версии сторон

Американская версия

Дональд Трамп в эмоциональном обращении объявил объекты «полностью и всецело уничтоженными», назвав операцию «впечатляющим военным успехом». Акцент делался на уничтожении ключевых центров обогащения урана, якобы лишающем Иран возможности быстро воссоздать ядерный потенциал. По данным NYT, на Фордо было сброшено 12 бомб MOP, а всего использовано более 30 крылатых ракет по другим целям.

Иранский контранарратив

Тегеран немедленно оспорил масштабы разрушений. Депутат от Кума (близ Фордо) Мохаммед Манан Раиси заявил, что повреждения объекта «только надземные» и их можно быстро восстановить. Организация по атомной энергии Ирана (AEOI) подтвердила факт ударов, но подчеркнула, что уран был заранее эвакуирован с объектов в ожидании атаки, а значит, критического урона программе не нанесен. Они также обвинили МАГАТЭ в «безразличии и соучастии».

Экология: угроза миновала?

Самым неожиданным аспектом стала отсутствующая радиационная угроза. Несмотря на разрушения, зафиксированные всеми сторонами, ключевые организации не обнаружили выбросов.

МАГАТЭ через несколько часов после ударов заявило об отсутствии повышения уровня радиации за пределами объектов.

Глава центра ядерной безопасности ИРИ Мохаммад Реза Кардан подтвердил отсутствие загрязнения благодаря «заранее принятым мерам» и призвал население близ объектов «продолжать обычную жизнь».

Не выявила радиоактивного воздействия на страны Залива и саудовская комиссия по ядерному регулированию.

Это указывает

либо на эффективность мер Ирана по защите материалов

либо на то, что уничтожены были пустые/незагруженные мощности

либо на точность ударов, не задевших радиоактивные материалы.

Однако риск локального загрязнения в местах прямых попаданий пока не исключен полностью.

Экономика: бремя восстановления и санкций

Удар нанесет серьезный удар по экономике Ирана, даже если объекты не разрушены полностью. Восстановление потребует значительных затрат. Чтобы в Отстроить такие высокотехнологичные и защищенные объекты как Фордо, потребуются миллиарды долларов и много лет работы в условиях санкций, ограничивающих доступ к оборудованию и технологиям. И это при условии такой внешнеполитической обстановки, при которой ядерные объекты Ирана снова не ставят целью его оппонентов.

Атака США гарантированно ужесточит международные санкции, парализуя экспорт нефти и доступ к финансовым рынкам. В обозримой перспективе усугубится инфляция, девальвация риала и продолжится рост безработицы.

Теперь Иран еще больше будет инвестировать в безопасность: резко увеличит расходы на ПВО и рассредоточение оставшихся ядерных объектов, отвлекая средства от социальных программ и инфраструктуры.

Иран не допустит остановки промышленного развития страны

- официальный представитель AEOI.

Это заявление – попытка показать, что программа будет продолжена любой ценой, несмотря на удары.

Политика: война, изоляция или переговоры?

Внутриполитически удар консолидирует режим. Образ внешнего врага (США/Израиль) заглушит на время недовольство населения. КСИР, чей престиж пострадал от израильских ударов ранее, получит шанс реабилитироваться. Там уже намекнули на эскалацию:

Война начинается прямо сейчас

На международной арене Иран предпринимает следующие шаги:

Обращение в ООН. Тегеран потребовал экстренного заседания СБ ООН, назвав удары «вопиющим нарушением международного права» и призвав к осуждению США. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи говорит о «долгосрочных последствиях» и оставляет за Тегераном право на «самооборону» по Уставу ООН. Поиск союзников. Осуждение от Кубы и осторожная обеспокоенность ООН (Гутерриш назвал удары «опасной эскалацией») показывают, что симпатии части мирового сообщества – на стороне Ирана как жертвы агрессии. Ответ Израилю. Запуск примерно 40 ракет по Израилю сразу после удара США подтверждает готовность Тегерана к продолжению конфликта, хотя масштаб ответа пока ограничен.

Парадокс Трампа

Президент США заявил:

Настало время для мира!

Он дал Ирану выбор – «мир или трагедия». Однако его действия – внезапный удар после обещания двухнедельного срока на переговоры – фактически подрывают доверие и сужают пространство для дипломатии. Иран вряд ли сядет за стол переговоров под прямым военным давлением, воспринимая это как капитуляцию.

Бумеранг последствий

Удар США по Ирану – не финал, а опасный пролог. Физическое разрушение объектов, даже если оно значительно, менее важно, чем политико-стратегические последствия.

Эскалация гарантирована

КСИР не оставит удар безнаказанным. Риск крупных атак по интересам США и союзников в регионе (через прокси или напрямую), а также возобновление активных ударов по Израилю крайне высок.

Удар не ликвидирует знание и кадры

Иран может переместить программу еще глубже (в буквальном смысле), сделать ее более рассредоточенной и скрытной. Заявление AEOI о продолжении работ – сигнал в этом направлении.

Региональный пожар неизбежен

Втягивание США напрямую в конфликт с Ираном резко повышает риск войны на всем Ближнем Востоке, что ударит по глобальной экономике (цены на нефть, логистика).

Ответ Ирана может последовать в отношении стратегических военных объектов США или их союзников, или в отношении военных объектов Израиля или его союзников, но это будет атака в пределах региона

- эксперт в области международных отношений Карлос Мануэль Лопес.

Легитимность удара как минимум спорна. Обвинения в нарушении Устава ООН и ДНЯО и критика даже внутри США (республиканец Масси и демократ Окасио-Кортес назвали удар неконституционным и поводом для импичмента) подрывают моральные позиции Вашингтона.

Американский удар по иранским ядерным объектам, предпринятый фактически по указанию Нетаньяху после провала израильской операции, нарушает международное право и создает крайне опасный прецедент. Бездействие мирового сообщества фактически дает Ирану карт-бланш на ответные меры, включая удары по израильским и американским объектам. Главное последствие - резкий рост поддержки ядерной программы среди иранского населения, что может спровоцировать цепную реакцию в регионе. Сейчас мир оказался в шаге от полномасштабного конфликта, вина за который полностью ляжет на администрацию Трампа и израильское руководство, сознательно выбравших путь силовой конфронтации вместо дипломатии

- иранский политолог и специалист по международным отношениям Эмад Абшенас.

Под ударом оказывается репутация Дональда Трампа.

Согласно законодательству самих США, любые военные действия должны быть одобрены Советом национальной безопасности и Конгрессом, поэтому то, что произошло, представляет собой очевидное нарушение требований Конституции и может обернуться политическими трудностями для Трампа, которому дважды пытались объявить импичмент во время его первого президентского срока

— эксперт в области международных отношений Самуэль Лосада.

Иран на развилке

Пойти на риск полномасштабной войны, способной сокрушить экономику и режим, или искать с пути к деэскалации через посредников, сохраняя ядерные амбиции на будущее? Ответ Тегерана на этот вопрос определит судьбу не только Ирана, но и всего Ближнего Востока на годы вперед. Удар Трампа, задуманный как «окончательное решение», с большой вероятностью станет катализатором нового витка насилия.