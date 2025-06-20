Иран: стола переговоров с США больше нет

"Стола переговоров", за который мог бы вернуться Иран вместе с США и Израилем, больше не существует, так как он был уничтожен ударом США по иранским ядерным объектам сегодня ночью, заявили в Тегеране.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прокомментировал призыв Евросоюза и Великобритании вернуться за стол переговоров – ранее сегодня утром, после ударов США по объектам ядерной программы ИРИ, соответствующие заявления сделала глава европейской дипломатии Кая Каллас и британский премьер Кир Стармер.

Иранский министр напомнил, что на прошлой неделе шли ирано-американские переговоры, но Израиль решил подорвать эти дипломатические усилия и начал военную операцию "Восстающий лев". Аракчи пояснил, что на текущей недели прошли консультации с "евротройкой" и Евросоюзом – конец этой дипломатии положили США сегодняшним ударом по объектам в Натанзе, Исфахане и Фордо.

"Для Великобритании и Верховного представителя ЕС именно Иран должен "вернуться" за стол переговоров. Но как можно вернуться туда, откуда мы никогда не уходили – и тем более не подрывали?"

– Аббас Аракчи

Со своей стороны в Корпусе стражей исламской революции предупредили, что дадут США жесткий ответ на ночной удар. В КСИР заверили, что не остановят удары по Израилю после американской атаки.

Кроме того, сподвижник верховного лидера Ирана Хосейн Шариатмадари призвал Тегеран нанести удар по американскому флоту, а также закрыть Ормузский пролив, передает CNN со ссылкой на сообщение в газете Kayaha.

"Без колебаний и промедления. В качестве первого шага мы должны нанести удары баллистическими ракетами по флоту американских Военно-морских сил, базирующемуся в Бахрейне, и одновременно закрыть Ормузский пролив..."

– Хосейн Шариатмадари

Как Иран реагирует на атаку США?

Преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил реакцию официального Тегерана на американские бомбардировки совокупностью двух факторов – во-первых, полной утратой доверия Вашингтону, во-вторых, необходимостью сохранить лицо после вмешательства США в ирано-израильскую войну.

"Действительно, сейчас говорить о каком-либо столе переговоров не приходится. США сделали все возможное – и согласием на атаки Израиля, и собственными бомбардировками Фордо, Исфахана и Натанза – чтобы переговоров больше не было. Иранцы буквально до последнего момента проявляли дипломатическую гибкость в поисках путей к нормализации отношений с США хоть на какое-то время. Теперь же стало ясно, что Дональд Трамп блефовал, когда сказал, что дает Ирану две недели на возвращение за стол переговоров – бомбардировки произошли через три дня после этих слов. Вести диалог в таких условиях невозможно", - прежде всего сказал он.

"Но не менее важно, что США впервые с конца 70-х напали на Иран. Иранским властям теперь для сохранения лица нужно дать Вашингтону военный ответ, чтобы как-то показать и своему населению, и всему миру, что он не станет терпеть подобные действия. Наиболее вероятный жесткий вариант ответа заключается в ударе по американским базам на Ближнем Востоке – в Иордании, в Эмиратах и в Саудовской Аравии. Перекрытие Ормузского пролива тоже возможно, но тут ситуация довольно неоднозначная, так как оно вызовет неодобрение со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ, вывозящих свою нефть по этому маршруту", - отметил Фархад Ибрагимов.

"Конечно, Ирану не хотелось бы слишком глубоко увязать в боевых действиях против США в дополнение к военному противостоянию с Израилем. Но иранские власти чувствуют себя обязанными ответить на нападение. Сочетание двух этих мотивов позволяет прогнозировать, что первым делом иранские войска продолжат бить по Израилю. Боевые действия против армии США могут иметь неконтролируемые последствия, и в условиях ежедневных обменов ракетными ударами с Израилем этот сценарий имеет слишком много рисков. А Израиль иранские войска точно будут продолжать атаковать", - прогнозирует востоковед.

"В целом, американские бомбардировки Фордо крайне негативно повлияют на перспективы новой ядерной сделки. Иран теперь совершенно не готов говорить о каком бы то ни было формате организации переговорного процесса, вся работа в этом направлении будет заморожена. Возможен и сценарий полного уничтожения шансов на ядерную сделку, если будет развязана большая региональная война. Иран сегодня утром чуть не объявил войну США, но пока он удерживается от этого шага", - заключил Фархад Ибрагимов.