NBC: администрация Трампа ждет ответного удара Ирана

К возможному ответному удару Ирана начала готовиться администрация президента США Трампа. По данным СМИ, атака может произойти в течение 48 часов.

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному ответному удару Ирана по американским объектам, сообщил телеканал NBC News, ссылаясь источники.

Ожидается, что возможная атака Ирана случится в течение 48 часов.

По данным телеканала, о том, какие именно объекты США могут подвергнуться ударам, еще неизвестно.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 июня военные силы США атаковали ядерные объекты Ирана. Вашингтон заявил, что полностью уничтожил предприятия по обогащению урана. Эту информацию опровергают в Иране.