Трамп призвал Иран пойти на мировую и пригрозил новыми ударами

Если Тегеран в ближайшее время не согласится пойти на мировую, то Иран увидит еще более серьезные разрушения, чем те, что он пережил за последние дни, предупредил в обращении к нации президент США Дональд Трамп.

Ирану стоит пойти на мировую, в противном случае его ждут новые удары со стороны США, сообщил президент США Дональд Трамп, обращаясь из Белого дома к нации.

"Это больше не может продолжаться. Либо наступит мир, либо Иран ждет трагедия намного более масштабная, чем та, которую мы наблюдаем в последние восемь дней"

– глава государства

Он выразил готовность при необходимости за несколько минут уничтожать большинство других целей в Исламской Республике. По его словам, атака будет начата, "если мир не наступит быстро". Удары, добавил Трамп, будут оперативными, точными и успешными.

Кроме того, Трамп обратил особое внимание на то, что если Иран нанесет ответный удар, то США применят еще большую силу.

Президент также отметил роль Израиля: говоря о его премьере Биньямине Нетаньяху он указал, что они действовали вместе, как одна команда, причем настолько успешно, как ни одна команда до них.

"Мы прошли большой путь, чтобы устранить эту ужасную угрозу Израилю"

– Трамп

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что ВВС США нанесли удар по трем иранским ядерным объектам – в Фордо, Исфахане и Натанзе. Факт атаки подтвердили иранские власти.