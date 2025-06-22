Блокировка Ормуза: геополитическая мина под мировой экономикой

Михаил Богданов

Ормузский пролив — не только артерия энергорынка, но и зеркало глобальных зависимостей. Его блокировка ударит по всем, включая Иран. Тегеран использует угрозу закрытия ключевой морской артерии Ближнего Востока как оружие сдерживания, аналогичное ядерному. Но в условиях войны риторика может стать реальностью с непредсказуемыми последствиями для мира.

«Бутылочное горлышко» мировой энергетики

Ормузский пролив — узкий коридор шириной всего 40 км в самой узкой точке — ежедневно пропускает 21 млн баррелей нефти (20% мирового потока) и 30% сжиженного газа (СПГ). Через него экспортируют углеводороды

Саудовская Аравия (6 млн б/с * )

) Ирак (3,5 млн баррелей в сутки)

ОАЭ (2,5 млн б/с)

Катар (100% своего СПГ).

Для Ирана, угрожающего блокировкой пролива в ответ на удары США по ядерным объектам (Натанз, Фордо), это — последний аргумент в противостоянии с Западом. Но способен ли Тегеран на такой шаг?

Техника блокады: мины, ракеты и морские дроны

Военные эксперты выделяют несколько сценариев перекрытия пролива:

Минные поля. Установка заграждений быстроходными катерами — самый дешевый и эффективный метод. В 1980-х Иран уже минировал залив, повредив американский корабль.

Установка заграждений быстроходными катерами — самый дешевый и эффективный метод. В 1980-х Иран уже минировал залив, повредив американский корабль. Ракетные удары. Использование противокорабельных ракет с берега или катеров для точечных атак. Иранские катера способны преодолеть 10 км за 3 минуты, угрожая судам в узком фарватере.

Использование противокорабельных ракет с берега или катеров для точечных атак. Иранские катера способны преодолеть 10 км за 3 минуты, угрожая судам в узком фарватере. Беспилотники. Новейшее оружие КСИР — морские дроны с расширенным радиусом действия. Их массированное применение парализует навигацию.

Однако ВМС США, дислоцированные в регионе, могут быстро начать операцию по разминированию, что чревато прямым столкновением.

Экономический шок: кто пострадает сильнее всех?

Последствия блокады могут иметь катастрофические экономические последствия для всего мира.

Цены на нефть взлетят до $200–250 за баррель.

ЕС потеряет до 23% СПГ из Катара, критичных для замещения российского газа.

Очереди за продуктами и остановка промышленности станут реальностью.

Азия понесет наибольший урон. Китай (27% импорта через Ормуз), Индия (13%), Япония (11%) и Южная Корея (9%) столкнутся с коллапсом логистики.

США относительно защищены: рост спроса на их нефть компенсирует потери. Но 700 000 б/с импорта через пролив и скачок цен на бензин все равно ударят ударят по экономике.

Парадоксально, но реалистично: сам Иран потеряет 90% экспорта нефти (1,5 млн б/с), что обрушит экономику, и без того ослабленную санкциями.

Геополитический сдвиг: новые коалиции и угрозы

Изоляция Ирана может оказаться максимальной. Даже союзники (Китай, Россия) не поддержат блокаду. КНР, получающая иранскую нефть со скидкой, использует дипломатию для снятия угрозы своим интересам.

Россия при этом окажется в двойственной роли. Краткосрочно выиграет от роста цен на нефть, но долгосрочно проиграет, если США свергнут режим Хаменеи и введут дешевую иранскую нефть на рынок. Сохранение статуса-кво выгоднее Москве.

Другое геополитическое последствие – военная эскалация. США и НАТО могут атаковать иранские ВМС. Хуситы Йемена уже пригрозили ударами по кораблям в Красном море в случае вмешательства Вашингтона.

Пока в реалистичность сценария перекрытия Ормузского пролива верится с трудом. Блокировка ударит по самому же Ирану и заставит искать его новые ходы в противостоянии с Израилем и США. Игра пойдет на повышение ставок, что чревато ядерным апокалипсисом. Нужна ли Ирану война со всем миром?

*б/с - баррелей в сутки