Что будет, если Иран перекроет Ормузский пролив?

Обострение конфликта на Ближнем Востоке вынудило экспертов заговорить о возможном нанесении Израилем удара по иранской нефтяной инфраструктуре, что может повлечь перекрытие Ираном Ормузского пролива. Рассмотрим возможные последствия такого шага, а также то, кто выиграет, а кто проиграет в этой ситуации.

Что такое Ормузский пролив?

Ормузский пролив - это узкое водное пространство, через которое проходит значительная часть мирового нефтеэкспорта, имеет жизненно важное значение для глобальной экономики.

Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы, оставаясь стратегически важным маршрутом для морской транспортировки нефти. Ширина пролива в узком месте составляет всего 39 километров, но, несмотря на свои скромные размеры, он обслуживает около 20% мировых объемов нефти, что делает его критически важным для мировой энергетической безопасности.

Любые ограничения судоходства через Ормуз повлияют на экспорт нефти из таких стран, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Кувейт и Ирак. Перекрытие пролива может привести к значительному сокращению поставок нефти на мировой рынок, что, безусловно, вызовет скачок цен.

Как повлияет блокировка Ормузского пролива на мировую экономику?

Перекрытие Ормузского пролива обернется серьезными последствиями для мировой экономики. Резкий подъем цен на нефть будет сопровождаться удорожанием производства и транспорта, что в свою очередь приведет к увеличению стоимости товаров и услуг по всему миру. Развивающиеся страны, которые зависят от импорта нефти, могут столкнуться с особенно сильным экономическим давлением, связанным с увеличением бюджетных расходов на субсидирование топлива.

Азия - крупнейший импортер ближневосточной нефти – одной из первых ощутит на себе последствия кризиса. В сложной ситуации окажутся Китай, Индия, Япония и Южная Корея.

Иранское информагентство ISNA называет конкретные цифры: в случае закрытия Ормузского пролива мировые рынки нефти столкнутся с дефицитом в 20 млн баррелей, и не исключено, что цена нефти превысит 250 долларов за баррель. Потому что закрытие Ормузского пролива будет означать прекращение экспорта 90% нефти региона и остановку коммерческих операций многих стран Персидского залива.

Как повлияет блокировка Ормузского пролива на мировую политику?

США и их союзники могут предпринять военное вмешательство, чтобы обеспечить безопасность судоходства в проливе, что создаст угрозу полномасштабного конфликта, усугубляя политическую нестабильность и риски для мирового бизнеса.

Иран обладает самой протяженной береговой линией в проливе и множеством островов, что позволяет поставить под контроль движение в проливе.

Американцы знают и учитывают в своем геополитическом планировании, что иранцы способны технически перекрыть Ормузский пролив. Исследование, проведенное Соединенными Штатами еще в 2012 году, показывает, что Иран обладает такими возможностями. Тегеран может держать пролив закрытым в течение месяца, и это точно отразится на экономике - цена на нефть резко вырастет

- иранский эксперт по международной политике Фуад Изади.

Политическое и военное доминирование Ирана над Ормузским проливом, с одной стороны, и сильная зависимость мировой экономики от морской торговли через этот водный путь стали козырной картой в руках иранских властей. Правда, остается неясным, при каких обстоятельствах этот козырь может быть извлечен из колоды.

Кто в выигрыше и кто в проигрыше?

На первый взгляд, угроза перекрытия Ормуза невыгодна никому. Иран может временно усилить влияние в регионе, но цена такого хода будет высока: увеличение санкционного давления, падение цен на его экспортные товары и угроза военных действий на иранской территории.

Потери для глобальной экономики также будут значительными: страны-импортеры нефти столкнутся с кризисом энергии, а компании, зависящие от стабильных поставок топлива, – с удорожанием производства.

Тем не менее страны–экспортеры нефти, чьи маршруты не проходят через Ормузский пролив, могут извлечь выгоду из выросших цен на нефть. Россия и США, расширившие производство и экспорт нефти и газа, могут стать более привлекательными поставщиками для тех государств, которые потеряют доступ к ближневосточной нефти.

Рост цен на нефть способен ускорить инвестиции и развитие возобновляемой энергетики и альтернативных источников топлива, делая их более конкурентоспособными.